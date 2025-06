Paritarias: Faecys cedió ante la presión del Gobierno y anunció un aumento que no supera el 1% mensual

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) confirmó un acuerdo paritario que establece subas salariales que no superan el 1% mensual hasta diciembre de 2025. El entendimiento contempla un aumento total del 6% en forma de asignación remunerativa y no acumulativa, calculado sobre los básicos de junio.Cabe destacar que las negociaciones se dieron en un contexto de marcada presión oficial luego de la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, que en mayo estableció que las paritarias cierren con aumentos que no superen el 1% mensual, en línea con su estrategia para sostener la baja de la inflación y evitar desbordes en precios y salarios. Desde ahí, la tensión entre las cámaras empresarias y los sindcales fue en ascenso.El esquema de incremento se distribuirá en cuotas mensuales del 1%, que impactarán en el salario básico con presentismo, el cual alcanzará en julio los $1.134.230. La modalidad no acumulativa del ajuste limita su efecto en la recomposición real del ingreso, en un escenario de alta inflación que sigue deteriorando el poder de compra de los trabajadores. Además del magro porcentaje mensual, el convenio del gremio conducido por Armando Cavalieri incluye sumas fijas no remunerativas: $35.000 en abril y $40.000 mensuales desde mayo hasta diciembre de 2025. Según se acordó, estos montos se extinguirán con cada pago, salvo el correspondiente a diciembre, que será incorporado a los básicos a partir de enero de 2026. En el caso de quienes trabajan jornada reducida, el pago se hará de forma proporcional.Una de las pocas concesiones del acuerdo es que las sumas no remunerativas serán consideradas para el cálculo del aguinaldo, las indemnizaciones por extinción del contrato, las horas extras y las licencias por vacaciones. Esta cláusula busca al menos atenuar el impacto limitado de las mejoras acordadas.Asimismo, las partes se comprometieron a reunirse nuevamente en noviembre, con el fin de evaluar la evolución de las escalas y las sumas pactadas, frente a posibles variaciones de las condiciones económicas.