Elecciones en Formosa: el peronismo de Insfrán arrasó con casi el 70% de los votos

El domingo, el peronismo conducido por el gobernador Gildo Insfran plantó bandera en Formosa tras cosechar cerca del 70% de los votos en las elecciones legislativas. El aplastante triunfo no solo consolidó al oficialismo local, sino que también marcó una clara distancia con la oposición, puesto que La Libertad Avanza apenas alcanzó el tercer lugar en las preferencias del electorado.Los formoseños acudieron a las urnas para elegir diputados, concejales y, en particular, a los 30 convencionales que tendrán en sus manos la reforma de la Constitución provincial. En las urnas, el justicialismo alcanzó el 67,22%, destacándose la participación del padrón que llegó al 71%, el nivel más alto registrado este año en elecciones provinciales.En este escenario, La Libertad Avanza obtuvo un 10,94% de los votos, mientras que el Frente Amplio Formoseño, ligado a la Casa Rosada, reunió el 21,32%. Si bien resta definir cómo se distribuirán las bancas de la Convención Constituyente, el oficialismo ya se aseguró una cómoda mayoría que le permitirá liderar el proceso de reforma.La contundencia del resultado no pasó inadvertida en el plano nacional: alrededor de las 22, mientras cumple la prisión domiciliaria, lla expresidentafelicitó a Insfrán mediante redes sociales por el desempeño del peronismo en las urnas. El saludo se sumó a las señales de respaldo que el gobernador formoseño recibió durante la jornada.Con un 70% estimado de los convencionales, sobre un 30% compuesto por la oposición, el justicialismo podrá avanzar en la reforma de la carta magna provincial. Entre los puntos clave del debate estará el artículo sobre las reelecciones, que en 2003 permitió a Insfrán postularse de manera consecutiva desde 1995. La intención del oficialismo sería limitar la reelección a un mandato más, aunque la modificación comenzaría a regir recién en 2027.La discusión sobre los cambios a la Constitución se abrió formalmente en 2024, cuando Insfrán propuso la reforma integral tras el fallo de la Corte Suprema que cuestionó las reelecciones indefinidas. Ahora, con el respaldo en las urnas, su modelo de gestión parece encaminarse a concretar esa transformación con un amplio margen en la Asamblea Constituyente.