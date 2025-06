Tras ganar el peronismo en Formosa, Majul instó a intervenir la provincia y hasta a Bullrich le pareció mucho: No hay posibilidad

#Elecciones | Ante el triunfo del peronismo formoseño, Bullrich frenó los impulsos intervencionistas de Luis Majul. "No tendríamos ninguna posibilidad, no existe hoy, ni se puede hacer por decreto". pic.twitter.com/mnTYPAIvSf — Política Argentina (@Pol_Arg) June 30, 2025

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desestimó este lunes la posibilidad de avanzar con una intervención federal en Formosa, luego de que el periodista Luis Majul planteara esa alternativa tras la contundente victoria del oficialismo en las elecciones legislativas y de convencionales constituyentes. Bullrich se apoyó en tecnicismos constitucionales para responder y recordó que ese mecanismo requiere de un acuerdo amplio en el Congreso.El intercambio se produjo durante una entrevista en LaNación+, en la que el periodista calificó a la provincia como “una especie de feudo aislado de la República Argentina”, e incitó: “¿Por qué no intervienen en Formosa? Una provincia donde no se cumple ninguna regla del sistema democrático”. Automáticamente, Bullrich reconoció: “No tendríamos ninguna posibilidad, es decir, no existe hoy”.La ministra explicó que una intervención requiere el aval de los dos tercios de ambas cámaras del Congreso, al igual que sucede con la designación de jueces de la Corte Suprema. Cuando Majul le consultó si esa decisión podría concretarse por decreto, la funcionaria insistió: “No, no se puede hacer por decreto”.Bullrich también hizo referencia al fallo de la Corte Suprema que, en diciembre pasado, declaró inconstitucional el artículo de la Constitución de Formosa que habilita la reelección indefinida. Sin embargo, aclaró que la resolución del máximo tribunal no incluyó una inhabilitación concreta para el gobernador Gildo Insfrán, quien lleva más de 25 años en el poder.El conflicto judicial había quedado en un punto muerto luego de aquel fallo. En su momento, el oficialismo provincial acusó a sectores de la oposición de intentar “proscribir” al mandatario formoseño, a través de una estrategia para frenar su continuidad política. Las elecciones se realizaron de todos modos y Insfrán resultó reelegido con más del 70% de los votos.En los comicios de este domingo, el Frente para la Victoria volvió a imponerse en las urnas con cerca del 68% de los votos, consolidando su predominio en la provincia. Ese resultado reavivó las críticas de dirigentes opositores y parte del periodismo por la falta de alternancia y el funcionamiento institucional de Formosa.