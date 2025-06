La CAME advirtió que el consumo "no repunta, está muy amesetado y complicado"

El secretario de prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Salvador Femenía, advirtió por la situación del consumo y marcó que se encuentra "muy amesetado y complicado". Además, se refirió a los comerciantes y señaló que "la rentabilidad es muy reducida y cuesta mucho amortizar los costos fijos".En diálogo con Radio Rivadavia, Femenía alertó por los índices del consumo: "No repunta. Después del pequeño rebote que tuvimos hacia fin de 2024 y el primer trimestre de este año, se cayó. Hemos registrado una caída respecto a mayo del año pasado, que ya venía con más de un 7% de baja. Es una caída sobre otra caída. Está muy amesetado y complicado"."La rentabilidad es muy reducida y cuesta mucho amortizar los costos fijos, que aumentaron por las actualizaciones de tarifas. La carga impositiva sigue siendo la misma, pero con márgenes más pequeños", marcó en esta línea.En tanto, los dichos de Femenía se sumaron a un informe de Industriales Pymes Argentinos (IPA), que reflejó la preocupación del sector ante una economía que crece levemente pero no genera empleos, no provoca un crecimiento del consumo ni aumenta las exportaciones."La economía crece, pero con bases frágiles: el rebote se explica por el agro, el petróleo y el sistema financiero, mientras que el consumo, la industria y el empleo siguen rezagados. La inflación baja, pero no logra reactivar la demanda. Las reservas crecen por deuda, no por exportaciones. La industria PyME sigue en crisis y la recuperación aún no se siente en la mayoría de los hogares. Sin inversión productiva ni mejora del ingreso real, el escenario es de estabilización parcial", expresó el IPA.