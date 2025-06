Karina Milei reveló que echó a un empleado por llamar "cosa" al perro Conan

#Política | "Es de verdad, ¿viste?": Javier Milei presentó a su perro Conan en Neura, el canal de streaming de Alejandro Fantino. pic.twitter.com/GzaIg5DMtE — Política Argentina (@Pol_Arg) June 30, 2025

El presidente Javier Milei hizo una inesperada aparición este domingo con uno de sus "hijos de cuatro patas", en lo que es la primera aparición pública de uno de los perros del mandatario desde que llegó al Gobierno, por lo que su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, aprovechó para recordar una polémica anécdota, por la que una persona se quedó sin trabajo.El libertario irrumpió en el estudio de Neura (ubicado en Gorriti al 5900, Palermo), acompañado por su mastín napolitano. Según el mandatario, se trata de Conan, a quien presentó cariñosamente como "uno de mis cinco hijos de cuatro patas".Vestido con un mameluco de YPF, el Presidente participó en una transmisión solidaria destinada a recaudar donaciones para los refugios Patitas de la Calle y Huellas del Sur, en la que no escatimó insultos a periodistas, como ya es una costumbre.Junto al mandatario estuvo su hermana y secretaria General de la Presidencia. Cerca del final, cuando el conductor "Tronco" llamó "cosa" al perro presidencial, Milei se mostró algo incómodo por lo que Karina aportó una vieja situación similar, que terminó con un despedido. "Demasiado que me hayas traído a eso...", dijo el conductor sobre el perro, cuando rápidamente Milei lo interrumpió para aclararle que no es "eso", sino "Conan".Fue entonces que, en lo que hasta pudo parecer una amenaza, la hermana del Presidente, reveló una anécdota de campaña. "Vino una persona y me dijo '¿Dónde querés poner esa cosa?'. Yo le dije 'vos estás afuera de esta reunión y no trabajás más conmigo'. No solo lo echamos de la reunión, sino que lo echamos. Nunca más volvió", relató.Fue entonces que "Tronco", incómodo, aclaró que en su caso quiso llamarlo "cosa hermosa", aunque nunca haya dicho esas palabras. "No me hagan sentir temor. Viví el temor y el frío del Jefe", sostuvo.