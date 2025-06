Eduardo Buzzi fulminó al Gobierno: Milei engañó al campo y su modelo económico se derrumba

El ex presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) Eduardo Buzzi cuestionó con dureza el rumbo económico del Gobierno nacional y apuntó directamente contra Javier Milei. Según afirmó en declaraciones radiales, el presidente “engañó al electorado agropecuario”, que había depositado en él sus esperanzas de un cambio favorable para el sector.Las declaraciones de Eduardo Buzzi se enmarcan en el contexto de creciente malestar en el sector agropecuario por el impacto de las políticas económicas recientes, como la reimplantación de retenciones a las exportaciones de soja y maíz. Según advierten especialistas, esta medida implicará una significativa pérdida del poder de compra para los productores, lo que refuerza las críticas en el sector respecto a los altos costos, el tipo de cambio retrasado y la presión fiscal que enfrentan quienes producen en el país.Para Buzzi, el modelo económico actual es “de arrebato, complicación, incoherencias y contradicción”. Además, vaticinó que el programa oficial “se cae a corto o mediano plazo porque es insostenible”. En ese sentido, aseguró que el plan “se agota, está fracasando y va a traer mucho sufrimiento a mucha gente”.El dirigente remarcó que la situación del campo es crítica, con “costos altísimos, cambio retasado y retenciones de más del 30%”. Consideró que las retenciones “se aplican mal”, ya que son “centralistas, unitarias y mal segmentadas”, y sostuvo que es falso el supuesto consenso de que al sector le va bien.Buzzi también cargó contra los beneficiarios del actual esquema económico, señalando que “el modelo es para los que apuestan al carry trade” y que los dólares “se están usando en beneficio de unos pocos y no de los que producimos”. Asimismo, criticó la sustitución de productos nacionales por importaciones de “baratijas y bienes de consumo”.Finalmente, el ex titular de la FAA acusó a Milei, Luis Caputo y Federico Sturzenegger de no tener “escrúpulos” y anticipó que en su visita a la Expo Rural “Milei va a Palermo, pega 3 o 4 gritos y listo”, imaginando un discurso “con edulcorante” ante los productores.