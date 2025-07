El Gobierno de Milei eliminó un subsidio histórico para la Fundación de la Hemofilia y corre riesgo su continuidad

La Fundación de la Hemofilia atraviesa una situación crítica y se encuentra al borde del cierre luego de que el Gobierno decidiera eliminar el subsidio que representaba hasta el 70% de su financiamiento. Esta decisión pone en riesgo la continuidad de la única institución del país que brinda atención a más de 4.800 personas con hemofilia y que, desde hace más de 80 años, es un referente internacional en el tratamiento de esta enfermedad crónica.“No vemos un horizonte posible”, advierten desde la entidad. Con el presupuesto actual, estiman que en menos de tres meses no podrán abonar los salarios de su equipo médico, considerado entre los más destacados a nivel mundial."Una de las importantes fuentes de financiación de esta organización es un aporte estatal, más precisamente del Ministerio de Salud de la Nación, que nos permite mantener el funcionamiento de la estructura de atención interdisciplinaria que todos conocemos, indispensable para el tratamiento de la hemofilia", manifestaron.“Queremos adaptarnos para seguir funcionando, pero el recorte fue tan abrupto que es imposible sostenernos”, explicó Lucas Figola, vicepresidente de la fundación y también paciente hemofílico.En este marco, se vieron en la obligación de comenzar una campaña solidaria, donde cualquier ciudadano que pueda realice donaciones (alias SOMOS.FUNDACION.FH – cuenta del Banco Nación) y así continuar con el trabajo que vienen haciendo desde el año 1944, cuando el Dr. Alfredo Pavlovsky la creó y que desde 2002 amplió la atención médica y social de las personas con hemofilia gracias al aporte que hacía -hasta ayer- el Estado Nacional.En 2024, la Fundación cumplió 80 años de trayectoria y se consolidó como una institución reconocida globalmente. Profesionales de toda la región y de otros países asisten allí para capacitarse en el abordaje de este trastorno, que aún no tiene cura.La hemofilia es un trastorno poco frecuente de la coagulación, caracterizado por la deficiencia de una proteína del hígado conocida como factor VIII. Las personas que lo padecen no forman coágulos correctamente, lo que provoca hemorragias internas que pueden ser leves o potencialmente mortales.