El historiador a cargo del Museo Histórico Nacional denunció haber sido desplazado por hablar de falta de presupuesto

El historiador Gabriel Di Meglio será removido a partir de agosto de su cargo de director del Museo Histórico Nacional tras cinco años de gestión. Si bien desde el Gobierno no le dieron "una explicación concreta", su salida estaría vinculada a sus declaraciones públicas sobre la crítica situación presupuestaria que atraviesan los museos nacionales, según le indicaron de manera extraoficial. "Me avisaron que desde agosto ya no sigo. No me dieron una explicación concreta, sólo que fue una decisión política", señaló Di Meglio, en diálogo con radio Splendid.Al ser consultado acerca de sus declaraciones sobre la falta de presupuesto, el historiador respondió: "Al parecer, eso molestó. También hubo una discusión sobre el sable de San Martín, que pertenece a este museo desde 1897 por donación, y justo quien era directora nacional de museos, María Isabel Rodríguez Aguilar, será mi reemplazo".Durante su gestión, el museo ubicado en Parque Lezama había iniciado una profunda renovación de contenidos y exhibiciones: "Acabamos de inaugurar una muestra y estábamos trabajando en otra. Se había logrado una renovación integral del guión museográfico. Eso va a quedar trunco".Di Meglio defendió el valor de los museos en la vida democrática y cultural del país: "Son espacios fundamentales para mantener viva la memoria colectiva. Lo que tiene el museo es que, al ver un objeto del pasado, el visitante experimenta algo único. Acá está, por ejemplo, el tintero con el que se firmó la independencia, el piano donde se tocó por primera vez el himno nacional, la bandera de Belgrano, el sable de San Martín".En medio de un contexto de recortes y ajuste, Di Meglio fue contundente: "Se dejó sin presupuesto a edificios históricos que requieren mantenimiento urgente. Y eso, como las rutas, si no lo atendés a tiempo, se deteriora".Consultado sobre el contexto político actual, expresó su preocupación: "Este es claramente un ataque general contra lo público. Recuerda a los inicios del menemismo, pero también hay un discurso violento como el de los años 70 o del siglo XIX. Eso es muy preocupante, porque cada vez se naturalizan más los abusos de autoridad y el recorte de libertades".Di Meglio cerró con una reflexión que resonó como advertencia: "La democracia y la paz se militan todos los días. Si uno deja pasar ciertas cosas, se terminan naturalizando. Y cuando te diste cuenta, ya estás atrapado en un proceso que parece irreversible".