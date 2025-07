Tras el cierre de vialidad, advierten que "habrá rutas de la muerte"

En nombre de la modernización el Gobierno anunció este lunes la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, lo que encendió las alarmas en el sector.Por caso la secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, hizo responsables al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, de generar "rutas nacionales de la muerte" ante la falta de regulación, monitoreo y auditoría por parte del Estado. "Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas", sentenció Aleñá.En el decreto, el gobierno nacional decidió eliminar el organismo estatal responsable del diseño, construcción, conservación y planificación de rutas nacionales, y traspasar sus funciones al Ministerio de Economía y a un nuevo ente regulador: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte."La disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es una decisión profundamente ideológica que se enmarca en el plan del gobierno de Javier Milei de achicar el Estado a su mínima expresión, avanzando sobre estructuras fundamentales con el argumento de la falta de eficiencia, lo cual es mentira", señaló Aleñá al hacer un "un fuerte llamado a los gobernadores y fuerzas políticas a oponerse a este decreto que también destruye otras áreas de transporte". "El mismo apunta a más roles de las Fuerzas de Seguridad en el sector, en un claro mensaje represivo y de nuevas estructuras de negocios en las Fuerzas", cuestionó, ante la desaparición de un ente civil estatal.El Gobierno, y más precisamente Federico Sturzenegger como ministro de Modernización, también tendría la mirada puesta en otros medios de transporte, como la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que está intervenida desde mediados del año pasado y podría ser fusionada con otros entes del Estado.Aleñá anticipó que con la decisión del Gobierno "más de 5500 trabajadores quedan en la calle, 118 rutas nacionales a la deriva y más de 40 mil kilómetros sin mantenimiento ni cobertura", y advirtió que los bienes de infraestructura, como edificios y maquinarias que "valen cientos de millones de pesos, pasan a ser liquidados por el organismo de bienes AABE". "Para eso sí funcionan: hacer negociados con el patrimonio de todos los argentinos, son unos caraduras", espetó.La líder de STVyARA aseguró este lunes que el decreto "no es una simple reorganización administrativa", como lo presenta el Gobierno, ya que "significa desmantelar la capacidad operativa del Estado para intervenir en el desarrollo de infraestructura vial, en favor de un esquema centralizado, vertical y con mayor lugar para la tercerización y privatización de funciones".Desde ya desmintió al Gobierno, que justificó el decreto al señalar que Vialidad tiene una supuesta estructura onerosa y desproporcionada entre el número de empleados y las tareas que desarrolla, y aseguró que las tareas del organismo van más allá de un simple "desmalezamiento de las rutas". "No se abordó el desfinanciamiento de su presupuesto deliberado en los últimos meses, que deterioró su funcionamiento y se usa hoy como justificación de su supuesta ineficiencia", enfatizó.Además, Aleñá rechazó la idea que impulsa el Gobierno de que gran parte del trabajo de mantenimiento vial ya está tercerizado, y que la comparación entre gestión estatal y privada demuestra mayor eficiencia del sector privado. “Esta visión mercantiliza la función pública y omite que Vialidad tiene una función estratégica en la planificación y control del desarrollo vial”, señaló. “El problema no es la ejecución mixta, sino el abandono presupuestario del organismo. Además, las contrataciones privadas no siempre implican eficiencia ni transparencia: el rol de control estatal es irremplazable”, agregó.En tanto, la referente gremial criticó el traspaso de las funciones de Vialidad al ámbito del Ministerio de Economía, porque esto "aleja las decisiones de los territorios y debilita el carácter técnico de la planificación vial, que estaba resguardado por la DNV”. "La nueva agencia queda atada a una lógica político-fiscalista, no técnica ni federal. Además, es una forma de eludir el control parlamentario y suprimir derechos laborales al desdibujar el marco institucional vigente", advirtió.Según Aleñá, "sin un organismo estatal que piense las obras estratégicamente y en función de las necesidades de la gente, lo que se impone es una lógica de mercado, donde la inversión se direccionará según rentabilidad y no necesidad social o conectividad federal". Un ejemplo de este tipo de mentalidad con respecto a los caminos y la conexión del territorio es lo ocurrido con la red ferroviaria durante los noventas.Por último, la secretaria General del sindicato planteó que la desregulación de Vialidad Nacional establece una pérdida de la soberanía vial que implicará que las decisiones sobre rutas, licitaciones y obras pasarán a estar en manos de privados o funcionarios sin anclaje territorial, lo que generarán más riesgo para la seguridad y el control de obras.“Vialidad tenía funciones de auditoría, control de calidad y certificación de obras públicas. Su desaparición compromete la capacidad del Estado para garantizar transparencia y cumplimiento”, afirmó, antes de advertir que "cientos de distritos perderán presencia operativa y trabajadores calificados, lo que afectará no solo la conectividad sino también la economía local y el empleo público".