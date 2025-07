La Secretaria Parlamentaria del Senado rechazó los dictámenes sobre jubilaciones y discapacidad

La Secretaría Parlamentaria del Senado rechazó los dictámenes de los proyectos de incremento excepcional a jubilaciones, emergencia en discapacidad y modificaciones al Plan de Pago de Deuda Previsional y la Reparación Histórica al considerar "que no se cumplió con el procedimiento reglamentario establecido".A través de la Resolución 1/25, el órgano legislativo sostuvo que no existió una convocatoria formal a reunión de comisión, requisito indispensable según el Reglamento del Senado para validar el tratamiento y dictamen de proyectos."A pesar de haber habido una reunión informal entre algunos senadores, ésta no sustituye una reunión de comisión oficial, por no haberse garantizado la debida publicidad del acto legislativo, lo cual afecta directamente la transparencia, la participación y el control ciudadano", indicaronAnte esa situación, informaron que la documentación presentada fue derivada nuevamente a las comisiones competentes, que serán las encargadas de encauzar su tratamiento conforme a las normas vigentes."Este pronunciamiento busca resguardar el correcto funcionamiento institucional y asegurar que el tratamiento de leyes se realice con las garantías formales, procedimentales y democráticas que exige el Reglamento del Senado y la Constitución Nacional", completaron.