Todas las medidas que tomó el Gobierno con las facultades delegadas: el listado completo

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el gobierno de Javier Milei ordenó cerrar Vialidad Nacional. La medida fue tomada por el Presidente a través de un decreto, que se publicará este martes en el Boletín Oficial de la República Argentina."Este organismo se inventó para simplificar la corrupción, les queremos comunicar que el presidente Javier Milei, a través de un decreto que se publicará el martes, ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, más conocida como Vialidad Nacional", describió el funcionario, quien aclaró que la decisión "se da en el marco de las facultades delegadas, incluidas en la Ley Bases, promulgada hace un año".La medida del Gobierno se produjo en la previa del vencimiento de las facultades delegadas, que será este martes. En esta línea, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, remarcó que "el artículo 76 de la Constitución Nacional es la que establece las facultades delegadas. El Congreso puede delegar con dos condiciones muy particulares: un plazo determinado y una materia específica. No es un instrumento para gobernar, sino resolver un tema puntual".Durante su exposición en la Casa de Gobierno, el funcionario realizó un balance del trabajo realizado: "Fue por un año, el presidente Mlei no quiere gobernar con facultades delegadas, pero si quería un plazo de tiempo en el cual impulsar y acelerar su programa de reformas económicas. No vamos a buscar prorrogar".Durante su anuncio, Adorni detalló las decisiones que resolvió la administración de La Libertad Avanza durante las facultades delegadas:- Se eliminó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que no podía controlar el tránsito sin el apoyo de las fuerzas de seguridad. Ahora, la tarea la realiza Gendarmería, que controla 2 millones y medio de vehículos por año y realiza 80 mil puntos de control.- Adiós a la Comisión Nacional del Tránsito y de la Seguridad Vial y de la Comisión Nacional - Reguladora del Transporte, que prácticamente había quedado sin competencia con la desregulación del transporte interjurisdiccional del transporte.- Las funciones de control de trenes y servicios públicos pasarán a la agencia de control de concesiones y servicios públicos del transporte.- Se unificó la gestión administrativa, financiera y jurídica de cinco hospitales nacionales: Sommer, Posadas, Carrillo, Bonaparte e INAREPS, constituyendo la Administración Nacional de Establecimientos de Salud.- Se eliminaron las delegaciones sanitarias federales y se dejó sin efecto la facultad del Poder Ejecutivo Nacional para crear nuevos hospitales bajo la figura del Samic.- Se transformó el Instituto Nacional del Cáncer en una unidad organizativa interna del propio ministerio integrando sus funciones a la estructura de la Secretaría de Gestión Sanitaria.- Se reorganizaron funciones dentro de ANLIS Malbrán.- Se disolvió el Instituto Nacional de Medicina Tropical.- Se disolvió el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares.- Se disolvió la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal.- Se disolvió el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.- Se disolvió el Instituto Nacional de Semillas.- Se disolvió el Inadi, el ejemplo paradigmático del uso del Estado para la persecución y el adoctrinamiento político.- Se disolvieron los institutos nacionales Belgraniano, el Browniano, el Newberiano, el Instituto Juan Domingo Perón y la Comisión Permanente Nacional en homenaje al general Juan Domingo Perón.- Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional Sanmartiniano y el Instituto Nacional Yrigoyeneano del Museo Nacional de Bellas Artes y del Palacio Libertad Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento.- Se disolvió la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción de Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social.- Se transformó en unidad organizativa la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y de Bienes Históricos de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares del Instituto Nacional de Investigaciones Históricos Eva Perón y del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas.- Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional del Teatro.- Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional de Vitivinicultura, al tiempo que se produce una fuerte desregulación en la industria para darle mayor libertad a los productores.- Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, acotando sus funciones.- Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional del Agua.- Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.- Se transformó en unidad organizativa el Parque Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia y Tecnología, Cultura y Arte.- Se transformó en organismo desconcentrado la Agencia Nacional de Materiales Controlados.- Se transformó en organismo desconcentrado el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, cuya planta había crecido un 100% en los últimos 20 años.- Se transformó en organismo desconcentrado el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.- Se transformó en organismo desconcentrado al Banco Nacional de Datos Genéticos.- Se transformó en sociedad anónima al Banco Nación.- Se fusionó el Museo de Sitio ESMA y del Archivo Nacional de la Memoria en el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos.- Se fusionó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica en el Servicio Geológico Minero Argentino concentrando en un único organismo a los profesionales de la misma especialidad.- Se fusionó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad y del Ente Nacional Regulador del Gas constituyendo el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad.- Se reorganizó la junta de seguridad en el transporte. Cambia sus funciones y su denominación a la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.- Se adecúa la Unidad de Transformación Financiera a los estándares exigidos por el grupo de acción financiera internacional conocido como GAFI.- Se eliminaron los créditos ANSES.- Se desregularon las obras de arte, donde se eliminó un trámite para ver si el Estado tenía la facultad de comprar una obra de arte que quisiera sacar del país.- Se desreguló el transporte automotor de cargas, entre ellos el R.U.T.A.- Se eliminó el pedido de libre deuda a obras sanitarias.- Se eliminó el Registro de Constructores.- Se simplificó el mercado de autopartes.- Se eliminaron trámites innecesarios que limitaban la competencia en servicios digitales.- Se eliminaron las jornadas obligatorias de Educar en Igualdad.- Se eliminó el Fondo Nacional para Construcción de Viviendas de Servicios del Personal Militar.- Se transformó la Casa de la Moneda, otro antro de corrupción e ineficiencia kirchnerista.- Se autorizó la privatización de Intercargo, de Corredores Viales y de Energía Argentina S.A.- Se eliminaron capas de programas, capacitaciones, registros y promociones de la Ley Pyme.- Se liberaron las importaciones para ciencia y tecnología.- Se derogaron los regímenes de promoción de la ganadería ovina y de las llamas del gusano de seda de la actividad caprina, ganadería bobina en zonas áridas y semiáridas, búfalos de agua y producción algodonera.- Se desreguló la importación de pilas.- Se desregularon las inversiones mineras.- Se desreguló el mercado de garrafas.- Se disolvieron 29 fondos fiduciarios.- Se disolvió el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento.- Se concretó la fusión por absorción de la construcción de viviendas para la armada por parte de Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A.- Se modificaron las leyes de energía para que cualquier privado pueda contratar la electricidad con el proveedor que quiera. Además, se liberó la iniciativa privada para las ampliaciones de la red eléctrica para promover la expansión de red.- Se modificó una ley de turismo para suprimir intervenciones estatales.