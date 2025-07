Netanyahu anunció que nominó a Donald Trump como candidato al Premio Nobel de la Paz

Benjamín Netanyahu nominó a Donald Trump como candidato al Premio Nobel de la Paz durante una cena en la Casa Blanca. El primer ministro de Israel aseguró que el presidente de los Estados Unidos "está forjando la paz mientras hablamos en un país y una región tras otra". "El presidente Trump ha demostrado una dedicación firme y excepcional a la promoción de la paz, la seguridad y la estabilidad en todo el mundo. En Medio Oriente, sus esfuerzos han generado cambios dramáticos y han creado nuevas oportunidades para ampliar el círculo de paz y normalización", expresó Netanyahu en una carta que compartió en redes sociales.En esa línea, continuó que gracias a Trump "estos avances transformaron Medio Oriente y marcaron un progreso histórico hacia la paz, la seguridad y la estabilidad regional. La visión y el liderazgo audaz del presidente Trump promovieron una diplomacia innovadora, no definida por el conflicto y el extremismo, sino por la cooperación, el diálogo y la prosperidad compartida".Netanyahu relacionó los logros con el papel que el presidente de Estados Unidos tuvo en la "facilitación de los Acuerdos de Abraham. Estos acuerdos históricos establecieron relaciones diplomáticas formales entre Israel y varias naciones árabes, incluyendo a Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Marruecos". "En estos tiempos de grandes cambios históricos, no se me ocurre nadie más merecedor del Premio Nobel de la Paz que el presidente Trump", cerró el primer ministro. A lo que Trump respondió que "viniendo de ti, es muy significativo", durante la cena que tuvieron ambos mandatarios en la Casa Blanca.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel aceptó las condiciones para un alto al fuego por 60 días en la Franja de Gaza, un día después del ataque aéreo que dejó un saldo de más de 40 muertos y al menos 70 heridos en el enclave palestino.La confirmación, que representa un posible avance crucial en el conflicto, fue difundida por el mandatario a través de su propia red social y retoma un anticipo que él mismo había hecho la semana anterior durante una conferencia en la Casa Blanca.El mandatario republicano instó a la organización Hamas a aceptar las condiciones del tratado: "Espero, por el bien de Oriente Medio, que Hamas acepte este acuerdo, porque esto no mejorará SINO QUE EMPEORARÁ", sostuvo. "Mis representantes mantuvieron hoy una larga y productiva reunión con los israelíes sobre Gaza. Israel ha acordado las condiciones necesarias para finalizar el alto el fuego de 60 días, durante el cual trabajaremos con todas las partes para poner fin a la guerra", escribió Trump en Truth Social. El presidente estadounidense informó que la propuesta será enviada por Qatar y Egipto a Hamas.