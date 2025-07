Milei volvió a cruzar a los gobernadores: Quieren destruir al Gobierno nacional

El presidente Javier Milei arremetió este miércoles contra los gobernadores, que se unificaron para pedir giros de fondos a las provincias y decidieron no participar en la celebración central por el Día de la Independencia. A todos los mandatarios, tanto a los que lo acompañaron en este tiempo de gestión como a los que no, los acusó de querer "destruir" a su gobierno y "romper todo".“La recaudación a los gobernadores les viene creciendo entre el 7 y el 8%. No corresponde lo que piden. Partieron de una situación de equilibrio y la recaudación creció ese 8%, entre otros motivos, por el IVA. Quieren destruir al gobierno nacional”, advirtió durante una entrevista con El Observador.En esa línea, cuestionó: “Lo que se hizo en la economía argentina durante los últimos 100 años está mal y que todo eso era malísimo para los argentinos de bien, pero era un negocio enorme para el partido del Estado, independientemente del color político que tenga”.A su vez, señaló: “A ellos no les importa si los argentinos van a estar peor o mejor. Les importa el poder y el beneficio propio”.El mandatario consideró importante que el Senado no tratara el "paquetazo" enviado por los gobernadores. "Veremos qué hace [Victoria Villarruel]. Esperemos que defienda los porotos como corresponde, los pingos se ven en la cancha", agregó.Además, amenazó con judicializar la ley de movildiad jubilatoria. "Si rechazan el veto, yo lo voy a judicializar y no va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero", advirtió."Si querían hacer una maldad, ya es tarde. No van a poder causar daño, aún en el peor de los mundos", sentenció.