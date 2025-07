Caputo tuvo que salir a desmentir un video editado en el que Fantino confirmaba un inminente estallido económico

Supongo que esto será IA o armado de alguna manera.

Nada que sorprenda a esta altura…

Va la aclaración: me llamó Alejandro para que le explicara el tema de la cuenta corriente, como impacta el turismo, y ya.

Lo que le dije es lo contrario a lo que dice este clip. Lo mismo que… https://t.co/mTK4jF9RUg — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 9, 2025

El ministro de Economía, Luis Caputo, desmintió este miércoles un video que circuló por redes sociales en el que el conductor Alejandro Fantino asegura haber dialogado con el titular de Hacienda y afirma que habrá un inminente estallido económico si avanzan las reformas que impulsa la oposición en el Congreso. El recorte, editado por un usuario, generó ruido y provocó la reacción del funcionario.El material publicado esta tarde en la red social "X" tiene como protagonista a Fantino durante la transmisión de habitual programa "Multiverso Fantino" que se emite por el canal de streaming Neura Media. Allí, el otrora periodista deportivo confiesa haber hablado con el ministro "en off" durante "más de una hora" sobre la situación económica del país y los meses que restan para fin de año.El video del posteo está acompañado por presuntas citas textuales del conductor, las cuales dan a entender que formarían parte del diálogo que mantuvo con el funcionario e invitan a la confusión. "Hablé con Toto Caputo y se los quiero contar por si se angustian cuando vean en los próximos lo que pase con respecto al dólar y los números que van a empezar a venir", dice el texto, mientras que en otro destacado asegura: "Va a ser bravo. La vamos a pasar para el orto, va a volar el riesgo país y va a superar holgadamente los 1000 puntos, el dólar se va a ir para arriba, va haber ruido en la calle, y van a ser 3 meses picantísimos".Luego de tomar contacto con la publicación, el ministro Caputo tuiteó para desmentir las versiones del video. "Supongo que esto será IA o armado de alguna manera. Nada que sorprenda a esta altura…", dijo y se refirió al llamado del conductor: "Me llamó Alejandro para que le explicara el tema de la cuenta corriente, como impacta el turismo, y ya. Lo que le dije es lo contrario a lo que dice este clip".El ministro afirmó que lo que le transmitió a Fantino es "lo mismo que dijo el presidente hoy con Majul. La macro está ordenada, y por más que la política trate de generar lío, no va a ser un problema. Esa es lo que hablamos y lo que pensamos con el presidente y el equipo económico. No tengo duda que esto es fake, pero lo aclaro por las dudas! Feliz Día de la Patria".El video viralizado en redes fue realizado en base a recortes editados de la versión original de la transmisión del programa que tuvo lugar este mismo miércoles. Si bien el conductor efectivamente reconoce haber hablado en off con el ministro, en el video completo explica en profundidad el diálogo que mantuvieron, en el que Caputo hace hincapié en la estabilidad de las cuentas públicas y acusa a la oposición de intentar romper el superávit fiscal."Los ingenieros de mandrilandia están necesitando meter un misil en un agujero que se llama superávit fiscal", comenzó Fantino y pasó a metaforizar en base al motor de una nave espacial comandada por Javier Milei: "Hay tres reactores de la nave. Uno que se llama déficit de cuenta corriente, otro que se llama tipo de cambio y otro que se puede llamar déficit o superávit. Y atrás de la nave vienen los kukas de mandrilandia tirándole"."Entonces qué me dice Toto. El déficit de cuenta corriente es 1,8 puntos. ¿Cuál es el número que cuando se te da vuelta volas por el aire? Si tenes entre 12 y 18", prosiguió el periodista. El otro "reactor", según la analogía de Fantino, es el tipo de cambio, el cual según afirmó es "fijo" que "se mueve entre bandas", por lo que "tampoco puede atacar ahí" la oposición. "Y lo otro importante es que no tienen déficit, sino superávit", añadió.Según su versión, el diálogo con Caputo continuó de la siguiente manera: "Qué dice Toto Caputo. ¿Qué va a hacer (la oposición)? ¿Qué les queda para atacar? Tienen que cargar el misil y apuntarle al superávit fiscal y tratar de bajarlo a déficit. Cuánto más déficit tengas, mejor para el que ataca la nave de Milei", aseguró Fantino y aseveró: "Mandrilandia mañana o los gobernadores enojados comienzan a mandarle los primeros misiles al reactor que es el superávit fiscal".Luego remarcó que el presidente Milei advirtió que va a vetar cualquier proyecto opositor que avance en el Congreso que ponga en riesgo el superávit. "Ese reactor no se negocia porque la nave se te pone de cabeza. Mientras los tres reactores anden bien es difícil que mandrilandia te pueda lastimar. Por eso intentan otras cosas", agregó Fantino.Siguiendo el relato, afirmó que este jueves "saldrá ese misil". Sin embargo, aseguró que "suponiendo que todo salga mal" y "llegue a las elecciones con 3 o 4 puntos de déficit", para el presidente Milei tampoco sería un problema: "Javier dice 'tranquilos, vamos a bailar y la vamos a pasar muy mal de acá a diciembre, pero en octubre los paseo, en diciembre juran los míos y aunque no van a alcanzar y va a seguir en minoría, también se supone que va a haber algunos gobernadores que van a apoyar".A diferencia del posteo, en el video original Fantino parafrasea a Milei respecto a los coletazos que pueda sentir la economía. "Dice Milei que se va a mover la nave, se van a sentir los misiles. Vos que estás del otro lado, lo vas a sentir papito eh. Si sos clase media y estás viajando y habías pagado un viaje a Buzios para fin de año, tal vez no puedas viajar. El dólar se va a ir arriba de la banda, va a tener que salir plata del BCRA, el riesgo país se va a ir arriba de los 1100 puntos. Los mercados nos van a catalogar mal", dijo y afirmó que "es lo que quiere" la oposición y que "los grandes medios van a titular si llega a octubre" el Gobierno.En esa línea, le habló al público y le planteó que "ahí vos vas a tener que determinar qué vas a hacer: si te vas a asustar con eso y le pones el voto al Partido del Estado, que va a hacer caer el avión rápidamente, por ahí si pueden antes de las elecciones del 2027, o sino aterrizará el avión como hizo Macri", que según dijo, lo hizo "de pedo".Horas después de que se viralizara el video, Fantino publicó un mensaje en su cuenta de "X" en el que aseguró que "hicieron circular algo editado" y denunció el armado de "una operación berreta y de manual". "Lo que dije hoy es todo lo contrario, a lo que el video editado muestra. Tómense el tiempo de ver el video completo. También les dejo el link del programa de hoy completo", cerró.