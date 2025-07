Los detalles de la discusión en el Senado: entre el aumento a los jubilados, la emergencia en discapacidad y el rol de los gobernadores

Con 42 senadores presentes, el interbloque kirchnerista y aliados dialoguistas abrió una sesión especial sin dictamen para tratar aumentos a jubilados, reactivar la moratoria previsional y declarar la emergencia en discapacidad. La Libertad Avanza denuncia un “atropello reglamentario” y advierte sobre el impacto fiscal, mientras gobernadores de la ex JxC retiran su apoyo.

Desde el oficialismo, el jujeño Ezequiel Atauche rechazó la convocatoria: “Para el oficialismo y para el Gobierno esta sesión no tiene quórum, no es válida, y es un atropello de una mayoría circunstancial. Pueden continuar con esta pantomima, pero esta sesión no tiene validez”. El bloque de La Libertad Avanza insiste en que se requieren mayorías especiales para tratar asuntos que afectan recursos.Sin embargo, el respaldo de figuras como Martín Lousteau, que consideró “una barbaridad negar el tratamiento de temas que vienen con media sanción”, selló el quórum opositor y profundizó la grieta dentro de la otrora Juntos por el Cambio.Cabe señalar que con el Gabinete reunido en Casa Rosada y acusaciones de “golpe institucional” lanzadas por Guillermo Francos y Patricia Bullrich, el Senado se convirtió en el nuevo terreno de batalla entre el oficialismo libertario y una oposición dispuesta a exhibir su poder de fuego legislativo en defensa de jubilados, personas con discapacidad y fondos para las provincias.