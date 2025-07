Alberto Fernández fue procesado bajo la causa seguros: los detalles del fallo

El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento del ex presidentepor el delito de "negociaciones incompatibles con la función pública", una acusación que apunta a su supuesta intervención directa para beneficiar al empresario Héctor Martínez Sosa y su grupo asegurador mediante un esquema de contrataciones centralizadas desde organismos estatales durante su gestión.El expediente se originó en torno al decreto 823/2021, que ordenó a todas las dependencias del Estado a contratar seguros exclusivamente a través de Nación Seguros. Bajo esta normativa, Martínez Sosa, amigo del ex mandatario y esposo de su ex secretaria, María Cantero, habría acumulado convenios con al menos 19 organismos públicos y recibido pagos por más de 360 millones de pesos en comisiones, en lo que la Justicia considera una maquinaria orientada a favorecer intereses particulares.En el fallo, Casanello destacó que Fernández “se interesó en sentido jurídico-penal” en el diseño y ejecución de las contrataciones estatales que beneficiaron al empresario.Los contratos adjudicados durante la presidencia de Fernández permitieron que la empresa de Martínez Sosa recibiera comisiones por más de $2.242 millones, cifra que representa cerca del 60% de todo lo abonado por Nación Seguros en ese período. El informe clave aportado por la Procuraduría de Criminalidad Económica (Procelac) confirmó que existió una relación directa y sistemática entre funcionarios públicos y los empresarios implicados.A partir del recambio de magistrado, Casanello decidió revisar la causa desde cero: tras la salida de Julián Ercolini por el vencimiento de su subrogancia, el nuevo juez ordenó una serie de medidas complementarias, solicitó documentación adicional y profundizó líneas de investigación que derivaron en los recientes procesamientos.El embargo dictado contra Fernández asciende a $14.000 millones y se suma a la batería de medidas dispuestas por Casanello para asegurar los bienes presuntamente obtenidos de manera ilícita. Para el juez, no hay dudas de que el expresidente promovió el “plan de expansión de los negocios” del broker y su entorno, articulando decisiones desde el máximo nivel del Ejecutivo.Junto a Fernández fueron procesados también Martínez Sosa y su esposa María Cantero. Las comunicaciones entre los tres, registradas por WhatsApp, llamadas y reuniones presenciales, fueron centrales para reconstruir el entramado de vínculos que apuntala la acusación.Además, Casanello incluyó en la lista de procesados a otras 33 personas, entre ellas el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y los miembros del directorio de la empresa. Según el fallo, todos ellos habrían intervenido en distintas etapas del esquema que facilitó la canalización de fondos públicos hacia intereses privados en perjuicio del Estado nacional.