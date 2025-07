La relación está mal: Francos confirmó que el vínculo entre Milei y Villarruel está roto

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, blanqueó este martes lo que ya se percibía como una fractura expuesta en la cúpula del Ejecutivo, que el vínculo entre"está mal", luego de las acusaciones cruzadas que desataron la interna el fin de semana, tras la aprobación de la emergencia en discapacidad y el aumento a jubilados en el Senado."El Presidente percibe que hubo una traición de ella y actuó en consecuencia”, afirmó el jefe de ministros en declaraciones radiales.Aunque evitó precisar el hecho puntual que detonó la ruptura, Francos dejó entrever que la desconfianza venía gestándose desde antes. “Es un tema que viene de antes, no de ahora”, señaló, y advirtió que el mandatario suele ser “muy terminante” cuando siente que alguien lo traiciona. El distanciamiento se hizo más visible tras la sesión del Senado, presidida por la vicpresidenta, en la que se aprobó el paquete previsional, impulsado por la oposición y considerado perjudicial por el Gobierno.Las redes sociales se convirtieron en el escenario de la escalada. Mientras Milei replicaba posteos que tildaban a Villarruel de “traidora” y “demagoga”, la vicepresidenta contestaba desde Instagram: “Un jubilado no puede esperar y una discapacitada, menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo”.Francos desestimó esas críticas. “El cálculo que hace Villarruel sobre los gastos de los viajes de Milei o de la SIDE no tiene ninguna relación económica con lo que se necesita para aumentar las jubilaciones”, dijo, y agregó que la respuesta de la vice fue “una chicana”. También consideró que debería buscar “un mecanismo un poco más serio” para debatir temas sensibles.Pese a sus intentos de moderar el tono, el propio jefe de Gabinete había justificado durante el fin de semana que Villarruel haya conducido la sesión, pese a que el oficialismo la calificó de ilegítima. “Cumplió un rol institucional”, explicó. Según su mirada, si ella no hubiera asumido la presidencia del Senado, lo habría hecho el vicepresidente segundo, Bartolomé Abdala, también en desacuerdo con la convocatoria.Francos reconoció que existen “desentendimientos” entre Milei y su vice, y atribuyó parte del conflicto a “una cuestión de personalidades”. A esta altura, las señales públicas de la interna ya no pueden disimularse y marcan el momento de mayor tensión política dentro del propio Gobierno.