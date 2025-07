Causa Vialidad: la Justicia intimó todos los condenados a pagar más de $684.000 millones

El Tribunal Oral en lo Federal (TOF) N°2 ordenó que Cristina Kirchner y el resto de los condenados por el caso Vialidadpaguen $684.990.350.139,86 en un plazo de diez días hábiles. Se trata de la causa en la que la expresidenta recibió una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.En un fallo judicial, el TOF 2 intimó a Cristina, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, josé Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe a pagar el dinero en una cuenta especial que la Justicia abrirá en el Banco Nación. En caso de que no lo hagan, sus bienes podrían ser ejecutados.En tal sentido, el tribunal encabezado por el juez Jorge Gorini argumentó que la ejecución de bienes se realizaría como "determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción".En tanto, la resolución no aclara el monto que deberá abonar cada condenado debido a que no hizo alusión a cómo se dividirá el monto del decomiso, sino que sólo se refiere a la cantidad de dinero en total.