"¿Y el PRO qué pone?: dudas en La Libertad Avanza por la falta de intendentes del PRO en el acuerdo de PBA

El anuncio del acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO para competir juntos en las elecciones provinciales de septiembre fue presentado como un paso clave hacia la consolidación de un frente opositor. Sin embargo, puertas adentro, crecen las dudas entre los libertarios sobre la verdadera utilidad del pacto: según señalan, el PRO no fue capaz de aportar a sus nombres más importantes en cada sección.La desconfianza se concentra en un dato difícil de disimular. Pese a la promesa de Ritondo y Santilli, los sindicados como responsables de negociar el acuerdo, los intendentes más relevantes del PRO en la provincia no forman parte del acuerdo. Salvo excepciones puntuales, como Guillermo Montenegro en Mar del Plata (Quinta sección) y el intendente de Lobos en la Tercera, el grueso de los jefes comunales amarillos ha quedado al margen.En la Primera sección electoral, por ejemplo, Soledad Martínez (Vicente López) no se suma al armado conjunto, y Diego Valenzuela (Tres de Febrero) ya había tomado distancia del partido el año pasado. La Segunda es el caso más resonante, con la ruptura de Manuel Passaglia, de San Nicolás, que fundó el espacio propio HECHOS para no formar parte del acuerdo. En las últimas horas se sumó a ese espacio el ex macrista Javier Martínez, intendente de Pergamino, que también rompe con la alianza PRO-LLA y debilita el acuerdo. El más reciente es Diego Reyes, intendente de Puan, quien confirmó esta mañana que tampoco estará en la alianza con LLA, siendo el segundo intendente del PRO que se baja después de Martínez.En la Cuarta, Pablo Petrecca de Junín y Mariano Barroso de 9 de Julio tampoco se sumaron a la alianza y en la Séptima el único intendendente del PRO, Ramiro Egüen ya había pasado a las filas libertarias en 2023.Los ojos recayeron en estas horas sobre los negociadores del acuerdo: “Ritondo, Santilli y Montenegro arreglaron la de ellos y la de un par de amigos”, graficó con ironía un dirigente libertario cercano a la negociación del acuerdo”. En los hechos, lo que se firmó no fue un acuerdo de estructuras, sino de dirigentes individuales. La percepción en LLA es que el PRO aporta más siglas que votos.Aunque la foto conjunta buscó mostrar unidad, el interrogante en el búnker libertario sigue abierto: ¿cuánto vale hoy un PRO sin intendentes?