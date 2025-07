Gobernadores a la espera de que sus proyectos se destraben en Diputados, mientras Francos trabaja en reestablecer el diálogo

La expectativa de los gobernadores por avanzar con los proyectos que implican mayor financiamiento para las provincias se trasladó ahora a la Cámara de Diputados, pero las condiciones políticas y parlamentarias los dejaron en pausa. En ese contexto, varios mandatarios coincidirán este jueves con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el cocktail inaugural de la Exposición Rural, a la espera de algún gesto del Gobierno que destrabe el conflicto.Las iniciativas que apuntan a modificar el reparto del Impuesto a los Combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) fueron aprobadas en el Senado en una sesión que el oficialismo no logró frenar. Desde entonces, quedaron en manos de Diputados, donde el panorama es más incierto porque, no solo faltan los dos tercios para habilitar el tratamiento sobre tablas, sino que muchos legisladores aguardan definiciones de sus propios gobernadores.Aunque algunos mandatarios, como Alfredo Cornejo, buscaron frenar el debate en el Senado proponiendo un giro previo a comisiones, el grueso de la oposición avanzó. Ahora, en Diputados, distintos sectores evalúan postergar el tratamiento para evitar una sesión con faltazos visibles durante el receso de invierno.El margen temporal podría jugar a favor del Gobierno. La baja de actividad parlamentaria permite ganar tiempo para abrir algún canal de negociación con los mandatarios, tras semanas de tensión por la falta de recursos. Desde el entorno presidencial reconocen que la media sanción cambió el clima, aunque por ahora no hubo llamados concretos.“No pueden exigirle al presidente Milei que resolvamos todos los temas al mismo tiempo”, dijo este jueves Francos, tras participar de la inauguración de la Exposición Rural en el predio del mismo nombre. Ante la prensa, el funcionario confirmó que asistirá a la convocatirua por la noche, donde se encontrará con algunos gobernadores. Sin embargo, anticipó que será un clima agradable: “Nos saludaremos con mucha cordialidad y estableceremos un diálogo cordial, como hemos tenido siempre”.El jefe de ministros se mostró sin apuros para abordar el reclamo provincial, en tanto, sostuvo que el Ejecutivo busca encarar la situación “dentro de los tiempos necesarios”. Sobre las leyes impulsadas por las provincias, ratificó que “el objetivo central del gobierno es mantener el equilibrio fiscal” y, reafirmó, a contramano de su ánimo dialoguista: "Vetaremos todas las leyes que impliquen un gasto fuera de lo previsto”.