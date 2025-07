Arroyo Salgado defendió las detenciones de Eva Mieri y Alesia Abaigar y reconoció que Bullrich entorpeció la investigación

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado respaldó este lunes su decisión de detener a Eva Mieri y Alesia Abaigar por el supuesto ataque a la casa del diputado libertario José Luis Espert, pero admitió que una publicación de Patricia Bullrich entorpeció la investigación a la hora de dar con otros culpables."Yo consideré que había riesgo de fuga en un primer momento. No nos olvidemos que lo hicieron encapuchadas, alterando chapas patentes, con gorros y guantes para no ser descubiertos", explicó la jueza en diálogo con Radio con Vos y señaló que "cuando hay riesgo de entorpecimiento o de evadir la justicia, el juez está habilitado" a pedir la detención.Los delitos por los cuales se procesó a Eva Mieri y Alesia Abaigar son por atentar contra el orden público, "organizar o formar parte de agrupaciones que tienen por objeto imponer ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor", señaló la magistrada. También por amenazas coactivas agravadas por el anonimato, incitación a la persecución y el odio contra una persona por sus ideas políticas. "Marcar el domicilio de un legislador con esa frase es alentar e incitar", consideró."Las amenazas son un delito y están tipificadas como tales en el Código Penal. Por mis propias experiencias personales, trato de trabajar con todo el compromiso", expresó.Consultada respecto de amenazas realizadas por otros funcionarios públicos, como el propio Espert pidiendo "cárcel o bala" para la referente de izquierda Myriam Bregman o el presidente Javier Milei incitando al odio contra los periodistas, la jueza argumentó que "es el fiscal el que promueve la acción penal", es decir, que un juez no puede actuar de oficio."Si de las máximas autoridades se promueven discursos de odio, se derrama", marcó Arroyo Salgado y consideró que su deber es actuar en las causas que le tocan porque "la repetición de estos actos nos llevan a normalizarlos y si creen que la justicia no actúa, se sienten habilitados a seguir cometiendo actos de violencia".En esa línea, lamentó una publicación que hizo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de la detención de la concejala Eva Mieri. "Ese tuit perjudicó el avance de la investigación porque al dar publicidad nos impidió avanzar sobre todos los responsables que ya estaban alertados de que había una persona detenida", indicó.Por otro lado, se refirió a una posible parcialidad en la causa: "Si las partes consideran que puedo perder imparcialidad por lo que viví, me pueden recusar y yo argumentaré por qué creo que no es así".No obstante, consideró que "la Justicia está muy mal" porque "tenemos una Corte prácticamente desintegrada, el Ministerio Público Fiscal no tiene una máxima autoridad consolidada en el cargo". "Es responsabilidad de todos los sectores políticos que no le dan al Poder Judicial los elementos para que actuemos bien y pueda ser un poder independiente y fuerte", cerró.