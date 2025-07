La Justicia citó a indagatoria al gendarme que le disparó a Pablo Grillo

La Justicia federal convocó a declarar al cabo primero Jesús Héctor Guerrero, miembro de la Gendarmería Nacional, en el marco de la investigación por el disparo al fotógrafo Pablo Grillo durante una marcha de jubilados del pasado 12 de marzo.El efectivo será indagado el próximo 2 de septiembre a las 10 de la mañana. La medida fue dispuesta tras avanzar con la hipótesis de que el disparo que impactó en la cabeza de Grillo provino del arma que portaba Guerrero, quien se encontraba en la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Solís al momento del hecho.A su vez, la Justicia le prohibió al gendarme la salida del país y se ordenó la reconstrucción detallada del hecho.Durante la indagatoria, el gendarme deberá "establecer en primer lugar de forma precisa la distancia desde la cual se efectuó el disparo que hirió al nombrado, es decir la distancia existente entre el origen del disparo y el punto de impacto, como así también la posición del tirador y la de la víctima"."Se deberá establecer la ubicación en la que se hallaba Pablo Grillo al momento de recibir el impacto que lo hirió de gravedad, como así también el sector en el cual se ubicaba el imputado Héctor Guerrero", se indicó.En la indagatoria se buscará establecer la trayectoria que siguió el proyectil desde que fue disparado hasta que impactó en Grillo, así como la velocidad que alcanzó en ese recorrido.También se analizará la posición del arma al momento del disparo, el ángulo con el que fue lanzado el proyectil y si éste pudo haber rebotado en alguna superficie antes de impactar en la cabeza del fotógrafo, lo que podría haber influido en su trayectoria o fuerza.La jueza federal María Servini también ordenó: "Disponer la realización de una pericia de estilo a los fines de reconstruir el disparo que hirió de gravedad a Pablo Grillo el día 12 de marzo del año en curso, la cual será encomendada a la División Balística de la Policía de la Ciudad, dependencia que deberá designar los peritos/personal que llevarán a cabo tal peritaje y solicitar la colaboración a la División de dicha fuerza de seguridad que estime necesaria".Fabián, padre de Pablo Grillo, habló sobre la decisión de la Justicia: "Creo que es un paso más, esperemos que la jueza esté a la altura. Los videos, los audios, las fotos son muy claras".Además, se refirió al silencio del Ejecutivo sobre el tema. "Hasta ahora, nadie del Gobierno se comunicó con nosotros, absolutamente nadie, de ningún ámbito", subrayó.En cuanto a la salud de su hijo, explicó que "este lunes estuvo haciendo trabajos en terapia ocupacional, de kinesiología, está más animado, esperando que le hagan la operación para colocarle la prótesis".Respecto a la posibilidad de que declare en la causa, señaló que "los médicos aconsejaron que no, que no se preste a esa presión". "Él ahora justamente tiene que estar concentrándose en su rehabilitación y no sobreestimularlo en ningún ámbito", planteó.