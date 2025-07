Mayra Mendoza será candidata en la Tercera Sección: "Como militantes políticas sabemos que no hay puestos menores"

Uno de los nombres de mayor peso en las listas de Fuerza Patria el 7 de septiembre próximo será el de Mayra Mendoza. Finalmente, la Intendenta de Quilmes confirmó que competirá como candidata a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral y aseguró que su postulación no será testimonial, por lo que abandonará el municipio si resulta electa. Mensaje a CFK, palos a la interna y un lema con olor a 2027: "No hay proyecto local sin proyecto provincial ni nacional"."No hay proyecto local sin proyecto provincial ni nacional. Quilmes no se va a realizar si la Provincia y el país no lo hacen. Por eso a partir del 10 de diciembre próximo estaré cuidando de los quilmeños y las quilmeñas desde la Legislatura provincial, al mismo tiempo que trabajando en la construcción de una alternativa que vuelva a abrazar a la comunidad buscando soluciones a los problemas de la gente y no de los ‘dirigentes’", anticipó la figura kirchnerista en sus redes sociales tras la presentación de las listas del frente peronista este lunes.Junto a ello, la jefa comunal recordó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner "es la candidata proscripta de la Tercera Sección Electoral", en referencia a la postulación de la exmandataria luego frustrada por la condena en la Causa Vialidad. En ese sentido, Mayra Mendoza recuperó los argumentos que había esgrimido entonces la líder del Partido Justicialista (PJ) y señaló: "No hay lugares menores sino responsabilidades que asumir. Poniendo siempre por delante el trabajo colectivo como aporte a un proyecto político, volveré a una banca legislativa en un contexto distinto al que me tocó en 2011".La Intendenta ocupará el tercer lugar en la lista de la Tercera por detrás de la vicegobernadora Verónica Magario y del legislador Facundo Tignanelli, que también pertenece a La Cámpora. La candidatura de Mayra Mendoza no será testimonial, por lo que asumiría su banca si resulta electa en los comicios. Según trascendió, en ese caso el municipio de Quilmes pasaría a estar en manos de la concejal local Eva Mieri, la misma que fue recientemente liberada por la Justicia tras el escrache al diputado libertario José Luis Espert.