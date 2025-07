La medida de Pullaro que recruderá la pelea con Mercado Libre: analizaría subirle los impuestos a la fintech

La pelea entre Mercado Libre y el gobierno de Santa Fe iniciada podría agudizarse aún más. Tras el cruce de declaraciones de las últimas semanas, el gobierno de Maximiliano Pullaro podría llegar a cobrarle una tasa aún más alta de Ingresos Brutos a la empresa de Marcos Galperín.Santa Fe desarrolló un programa de apoyo a pequeños comercios al que adhirieron la mayoría de los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), entre ellos Mercado Libre. Mediante el programa “Impulso comercial”, las empresas reducen costos a los comercios que quieren recibir pagos digitales, a cambio de reducir la alícuota de Ingresos Brutos establecida en el 9% al 6,5%, según una resolución de mayo pasado.En el interín, Mercado Libre decidió aumentar las comisiones a los vendedores de su plataforma en Santa Fe (también en Córdoba y Jujuy) argumentando que cobrará más caro en aquellas provincias con mayor carga impositiva, a la vez que redujo sus cargos en los distritos con tributos más bajos. Esa decisión de la empresa entró en vigencia el 8 de julio.La postura del gobierno santafesino, según pudo saber Infobae, es tensar aún más la pelea, ya que si el requisito para ingresar al programa era darle beneficios a los pequeños comercios para reducir sus costos y Mercado Libre decidió justamente aumentarlos, su permanencia en el programa es cuestionada por el gobierno de Pullaro. Y con ello, la alícuota reducida del 6,5%.En el gobierno santafesino no prevén expulsar a Mercado Libre del programa “Impulso comercial” pero dicen que esperan una respuesta de la empresa. “Es inconsistente adherir a un programa que beneficie a comercios y al mismo tiempo aumentarles las comisiones. Estamos esperando una decisión de Mercado Libre: que revierta la suba de comisiones en Santa Fe, que readecue su propuesta o que desista de adherir al Programa“, explicó una fuente de la administración provincial. Si toma la última opción, las operaciones de Mercado Libre en Santa Fe pagarán 9% de Ingresos Brutos, en lugar de 6,5% que pagarán sus competidores.En línea con el discurso crítico del gobierno de Javier Milei hacia la carga fiscal de las provincias, Mercado Libre tomó la decisión de subir las comisiones en Santa Fe junto con otras medidas. Levantó sus oficinas en la ciudad de Córdoba y las convirtió al teletrabajo para evitar los $770 millones mensuales que pagaba en concepto de tasas municipales. También anunció la creación de un centro de distribución en 3 de Febrero, cuya inversión de USD 65 millones se hamacó en el plan de desgravación que creó el intendente y ahora candidato a senador Diego Valenzuela.Con tantas señales hacia la postura del gobierno nacional, sería extraño que Mercado Libre modifique su decisión comercial de obligar a pagar más a sus usuarios en las provincias en que se cobran impuestos más altos, entre ellas, Santa Fe. De hecho, los comerciantes santafesinos ya vieron incrementadas las comisiones más allá de que el programa “Impulso comercial” les traiga bonificaciones para comprar terminales POS y descuentos para el mantenimiento de cuentas.La suba de comisiones encontró una respuesta fuerte del ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, quien la consideró una represalia de la empresa frente a las denuncias de falta de controles sobre quiénes reciben terminales de pago, utilizadas en el narcomenudeo en la provincia: “Las fotos de los allanamientos en la provincia de Santa Fe muestran una escena cada vez más frecuente: armas, droga y dispositivos de Mercado Pago”.“Resulta paradójico que mientras Mercado Libre facilita indirectamente transacciones vinculadas al narcotráfico, el Estado provincial debe destinar recursos provenientes de Ingresos Brutos para financiar políticas de seguridad y el accionar policial contra esas mismas actividades ilícitas", dijo Olivares en su cuenta de X.La vinculación de los dispositivos de cobro Point de Mercado Pago con el narco y otros ilícitos encontró, como era esperable, una réplica de la empresa de Galperín con igual rispidez. Mercado Libre dijo que las declaraciones de Olivares “buscan desviar la discusión con acusaciones infundadas y no resuelven el problema de fondo: la suba de Ingresos Brutos de la Ley Fiscal 2025 de su Provincia encarece la actividad de miles de emprendedores, PyMEs y comercios que todos los días trabajan para hacer crecer la economía local”. Y afirmó, de forma contundente:“Difamar no baja Ingresos Brutos”.