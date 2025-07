Los comedores siguen bajo la motosierra de Milei: el Gobierno eliminó el RenaCom

El Gobierno eliminó este martes el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RenaCom), encargado de acreditar la existencia de espacios gestionados por organizaciones sociales que brindan asistencia alimentaria.Por su parte, Nicolás Caropresi, dirigente nacional del MTE e integrante del secretariado de UTEP, realizó un análisis de la situación actual en los comedores, donde "cada vez hay más gente asistiendo a buscar alimentos" y entiende que la eliminación del RenaCom es "seguir demonizando una política para hacerla desaparecer, no mejorarla”.Caropresi no cree que la disolución sea una forma de frenar la entrega de alimentos ya que, en realidad. "lo tienen totalmente trabado", pero sí es una forma del gobierno de Javier Milei de "borrar cualquier evidencia de la necesidad concreta”. “La visita a los comedores ya no la hacen hace varios meses, el informe de pedido de información pública que presentó la diputada Natalia Zaracho demuestra que no hay ningún registro claro de esas visitas”, agregó el integrante de MTE en diálogo con el canal C5N.En el mismo sentido, Caropresi remarcó: “Es seguir profundizando en ocultar la información, no se está viendo una política en mejorar el seguimiento ni nada". "Están quitando cualquier forma de control porque lo que quieren es invisibilizar esta política frente al planteo de que, según ellos, ya no hay necesidad porque no vienen entregando alimentos desde que llegaron”, concluyó.La medida que dejó sin efecto el RenaCom fue publicada este martes en el Boletín Oficial y anula las resoluciones 480/2020 y 1653/2022 reglamentadas por el entonces Ministerio de Desarrollo Social.Según argumenta la resolución, dicho objetivo inicial se alteró debido a los cambios incorporados por el Programa Alimentar Comunidad, que quitó el requisito de estar inscripto en el registro para acceder a los fondos. A partir de ahora, bajo el nuevo esquema de gestión, el acceso a la asistencia alimentaria se verifica con visitas presenciales en los territorios.El documento justifica que la decisión responde a la necesidad de terminar con la intermediación y “optimizar los recursos públicos en pos de garantizar una utilización eficiente, oportuna, transparente y responsable, que permita brindar atención a necesidades básicas y urgentes de los sectores sociales más vulnerables".