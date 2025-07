Intento de asesinato contra Cristina Kircher: vuelve la pista Milman con un mensaje de Whatsapp

La Justicia accedió al teléfono del diputado nacional Gerardo Milman, en el marco de la investigación que lleva adelante para determinar a los autores intelectuales del ataque contra la expresidenta Cristina Kirchner. La pericia, realizada por peritos de Gendarmería en presencia de la jueza María Eugenia Capuchetti, se extendió por más de 15 horas y concluyó este jueves a la noche. Se recuperaron chats comprometedores de WhatsApp con sus ex secretarias.En un informe del periodista Ariel Zack, en el programa Minuto Uno, se conocieron detalle de las pericias al teléfono del diputado del PRO, que había sido secuestrado a fines de 2023, tras un fallo dividido de la Cámara Federal. "Estamos hablando de un mensaje de WhatsApp que reaviva la pista Milman, que le envió una secretaria de nombre Erica", expresó Zack.El mensaje enviado el 20 de enero de 2023 expresaba la desesperación de su secretaria: “Estoy sin laburo sin un mango sin ayuda de nadie por tu culpa Jerry! Sabes que va a terminar pasando, que salgamos todas en la tele para decir la verdad de cada una porque nadie nos ayuda, no tenemos nada que perder ya”.El diputado había quedado implicado en la causa a partir del testimonio de un asesor legislativo, Jorge Abello, quien aseguró que el 30 de agosto de 2022 escuchó al legislador decir en el bar Casablanca la frase: "Cuando esté muerta yo voy a estar en la costa". Al día siguiente, Milman viajó a Pinamar, pero regresó el 1 de septiembre, cuando se produjo el atentado."El mensaje, que es de antes de cambiar el celular, sale de un Iphone 14 PRO que se lanzó al mercado después del 1º de septiembre del 2022, es decir después del intento de magnicidio: el teléfono que entregó a la Justicia no era el que tenía cuando ocurrió el atentado contra Cristina", comentó Zak. Además, añadió: "El celular que poseía dijo que se le había perdido en una mudanza, y luego expresó que se lo habían robado". Pese a la vasta cantidad de datos extraídos, la mayoría de la información no resultó de interés para la causa.La pericia se centró en un lapso temporal específico: entre el 1 de julio de 2022 y el 10 de mayo de 2023, dos meses antes del hecho. El acceso al contenido del teléfono de Milman fue posible luego de que el diputado aportara la clave de seis dígitos a fines de mayo, tras haberse negado inicialmente y después de un fallo dividido de la Cámara Federal.Milman había anticipado hace un mes que su teléfono contenía “mucho material borrado por cuestiones de Estado”, mencionando relaciones con agencias internacionales secretas, fotos familiares y datos sensibles como direcciones de narcotraficantes. La pericia confirmó la existencia de material eliminado, arrojando un total de 596 imágenes ilegibles y/o dañadas que no pudieron ser visualizadas.