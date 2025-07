Respeten los rangos: Sebastián Pareja explicó que la exclusión de las Fuerzas del Cielo se debe a las distintas estructuras

Tras el cierre de listas en territorio bonaerense, Sebastián Pareja, referente de La Libertad Avanza y principal armador en la Provincia, salió a aclarar los motivos detrás de las ausencias que generaron ruido en el mundo libertario. En especial, frente a la baja participación de integrantes de Las Fuerzas del Cielo, el llamado "Brazo Armado" militante que conformó un ejército digital, a cargo del asesor Santiago Caputo, sobre el cual aseguró que "no hubo exclusión".El dirigente negó cualquier tipo de conflicto dentro del armado y aseguró que lo que circuló en los medios no se traduce en una tensión interna real. “Hay paz interna. Lo que se ve en los periódicos a mí no me lo vino a manifestar nadie”, sostuvo, en línea con los dichos de Daniel Parisini (Gordo Dan) el pasado martes, cuando declaró que apoyará "a La Libertad Avanza donde sea". En ese sentido, subrayó que el diseño de las listas no respondió a presiones ni repartos, sino a una lógica de consolidación a largo plazo.Para Pareja, La Libertad Avanza se fue construyendo con múltiples actores, provenientes de distintos espacios y con diferentes niveles de visibilidad. “No con cupos para no caer en una lógica de antaño, sino más bien por mérito, trabajo, aporte y el futuro de lo que hay que hacer”, sostuvo.La defensa también alcanzó a candidaturas que generaron polémica por su pasado político. Fue el caso de Pablo Morillo, cuestionado por haber elogiado al gobernador Axel Kicillof. Lejos de tomar distancia, Pareja redobló: “No estamos hablando de un candidato K. Y si fuera el caso, lo valoro mucho”. Para el oficialismo, lo único fundamental en su armado territorial tiene que ver con seguir "las ideas de la libertad”.En cuanto al acuerdo con el PRO y la incorporación de figuras cercanas a Patricia Bullrich, reconoció que pudo haber expectativas que no se cumplieron, pero defendió el armado como “muy representativo” del proyecto libertario bonaerense. “Uno elige lo que es mejor para el Gobierno”, resumió.En el proceso de selección, se presentaron 2.717 candidatos en toda la provincia, todos con “ficha limpia” y con antecedentes verificados. Rechazó que se tratara de una ingeniería electoral para ganar las legislativas, y definió la estrategia como una apuesta a construir “un equipo que se consolide a futuro para gobernar la Provincia”.