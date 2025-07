A pesar de los desacuerdos, Axel Kicillof y Mayra Mendoza encabezarán juntos un acto en señal de unidad peronista

En plena carrera hacia las elecciones legislativas, las principales figuras del oficialismo en la provincia de Buenos Aires empiezan a dejar atrás, al menos en público, las tensiones que atravesaron el cierre de listas. El Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se mostrarán este viernes en un acto conjunto en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), como gesto de unidad frente a un electorado que mira con atención cada movimiento interno.La actividad, enmarcada en el Encuentro Bonaerense de Ciencia y Universidad, tendrá una impronta académica y técnica, pero la señal política será clara: intentar suturar heridas entre La Cámpora, referenciada en Cristina Kirchner, y el Movimiento Derecho al Futuro, creado por Kicillof. Mendoza, que además se postula como tercera candidata a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral, será anfitriona del evento.Los roces comenzaron hace tiempo, previo a la condena de la expresidenta, y se extendieron durante el armado de listas, donde pesaron las candidaturas testimoniales y las dudas sobre si quienes se postulan asumirán sus cargos en diciembre. “Lo de las testimoniales, que no está bueno, por la lógica de lo que intentamos hacer con la política, que es que la gente se sienta representada, no se tuvo en cuenta”, cuestionó Mendoza en una entrevista reciente, marcando distancia con el criterio que adoptó el gobernador durante las negociaciones.Pese a los rumores que circularon en redes sociales sobre su posible ausencia en el acto, la jefa comunal fue categórica en su desmentida: “Fui invitada a la UNQ y por supuesto vamos a estar señalando el desfinanciamiento de Javier Milei a las universidades y a la educación pública en general”, escribió en X. La actividad incluirá seis mesas temáticas donde se debatirá sobre inteligencia artificial, empleo, ambiente y salud, entre otros ejes.En paralelo, Mendoza refuerza su estrategia electoral desde el territorio. Este jueves encabezó un plenario militante en Quilmes, donde recibió un respaldo simbólico clave: un mensaje de voz enviado por Cristina Kirchner, que fue reproducido ante la militancia. “Mucha fuerza, mucha potencia, para que estos tipos que están hambreando a la gente tengan su merecido en las urnas”, expresó la exmandataria.Por su parte, Axel Kicillof pareciera no haberse desviado del objetivo de unidad, desde el día en que decidieron junto a Máximo Kirchner y Sergio Massa la conformación de Fuerza Patria, la lista en la que convergen diversas ramas del peronismo, incluyendo la de Guillermo Moreno, para enfrentar la avanzada libertaria sobre el territorio bonaerense. "Tenemos la oportunidad de sumar fuerzas para parar esta política económica", recalcó en un acto en Almirante Brown.