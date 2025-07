ATE salió en rechazo de la oferta del Gobierno de un 7,5% de aumento

En el marco de la paritaria del Estado, el Gobierno ofreció un aumento de 7,5% en seis meses, más tres sumas fijas de $25.000 y otras tres de $20.000; oferta que no fue bien recibida por una parte de los representantes gremiales. En este contexto, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), conducida por Andrés Rodríguez, aceptó la propuesta, pero la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), liderada por Rodolfo Aguiar, la rechazó.“Es una oferta miserable, inaceptable después de meses de congelamiento salarial. Este acuerdo condena a la indigencia a la mitad de los estatales, y a la pobreza a casi la totalidad”, señaló el secretario general de ATE Nacional. Y aseguró: "El Gobierno apuesta al conflicto. No nos vamos a resignar a que nuestros salarios sean destrozados”, y trascendió que se están evaluando un nuevo plan de lucha.La oferta de la administración libertaria es acumulativa:- 1,3% en junio- 1,3% en julio- 1,3% en agosto- 1,2% en septiembre- 1,1% en octubre- 1,1% en noviembreA esto se le sumarán bonos mensuales por única vez de $25.000 en junio, julio y agosto, y de $20.000 en septiembre, octubre y noviembre. Según informaron desde ATE, el último acuerdo paritario firmado por UPCN generó una pérdida salarial de 22,7 puntos porcentuales en comparación con el costo de vida: “Durante el periodo paritario anterior (que comprende desde junio del 2024 hasta mayo del 2025), el aumento salarial para los empleados públicos fue de 20,8%, mientras que la inflación en ese lapso fue de 43,5%. Es decir, una diferencia del 22,7%”.En este sentido, Aguiar denunció que la propuesta del Gobierno Nacional no contempla ninguna recompensación del poder adquisitivo perdido, y resaltó: “Los bonos ofrecidos son irrisorios y una extorsión porque no forman parte del salario y desaparecen en cualquier momento”. En cuanto a pasar de un ofrecimiento mensual a semestral, consideró que “pone en evidencia que después de octubre se viene una nueva devaluación que terminará de destruir todos los ingresos en el sector público”.