Caputo se reunió con la Sociedad Rural pero no realizó anuncios y le pasó la pelota a Milei

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se reunió este jueves con los representantes de la Mesa de Enlace en medio de la expectativa por una medida sobre derechos de exportación, pero aseguró que los anuncios los hará el sábado el presidente Javier Milei.Caputo llegó al encuentro acompañado por el secretario de Agricultura Sergio Iraeta, el de Hacienda Carlos Guberman, el de Finanzas Pablo Quirno, el de Comercio Pablo Lavigne y el titular de ARCA Juan Pazo. “Estamos a la expectativa de lo que pueda decir el presidente el sábado”, declaró Caputo antes de entrar al encuentro.En ese sentido, sostuvo que “siempre el campo responde y tratamos de mostrarle que nosotros también”. Frente a los rumores sobre posibles anuncios, Caputo insistió: “No quiero spoilear nada porque el presidente va a hacer los anuncios”.Y remarcó que el campo es una prioridad para este gobierno y reiteró: “Siempre dijimos que queremos sacar las retenciones que tanto daño han hecho al campo”.A la salida del encuentro, describió lo sucedido y destacó: “Es otro sector con el que intercambiamos mucho, mucho diálogo. Cuando tenés mucho diálogo con un sector, las cosas funcionan más porque hay buena intención de ambos lados. Así que la verdad que ha sido una reunión muy buena”.Entre los ejes de la conversación, surgió la consulta por posibles efectos de las políticas implementadas sobre la reducción de retenciones aplicadas a la carne durante el año pasado. Al respecto, Caputo consideró: “Sí, por supuesto que tuvieron efecto. Todo lo que son esas señales de que nosotros podamos darle al campo, para ellos son señales que ratifican el rumbo que nosotros les hemos prometido. Nosotros les hemos prometido que vamos a terminar con las retenciones. Entonces, toda señal que uno pueda dar en ese sentido, a ellos les ratifica ese rumbo y el campo reacciona en consecuencia”.Por otra parte, consultado sobre el estado de las conversaciones con el Fondo Monetario y la advertencia del organismo por la caída de las reservas, aseveró: “No es lo que dice el Fondo, es un informe de alguien (sic), pero no. Con el Fondo no tenemos ningún problema. Nosotros, por supuesto que trabajamos para reconstruir el nivel de reservas”."Hoy tenemos superávit fiscal, hoy no hay emisión monetaria, tenemos un banco central capitalizado, inflación bajando, reduciendo impuestos y los sectores, todo eso lo valoran porque da mucha más planificación”, concluyó.