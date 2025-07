El titular de la Sociedad Rural analizó la reunión con Milei y anticipó un posible anuncio

El titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolas Pino, analizó la reunión que mantuvo la la Mesa de Enlace con el presidente Javier Milei, en el marco de reclamos del sector por el regreso de las retenciones a sus niveles originales y la creciente inquietud por la presión fiscal y la falta de infraestructura.En ese sentido, aseguró estar "conforme por el gesto" y se mostró expectante ante un posible anuncio del líder libertario en la inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo, que tendrá lugar el próximo sábado 26 de julio. “No sabemos qué anuncio puede haber, pero no me cabe duda que el presidente vendrá y algo va a decir. Después, cada uno se puede sentir satisfecho o no, pero seguramente haya algo”, anticipó Pino.A pesar de las reiteradas demandas, ambas partes llevaron adelante una reunión con buena sintonía. “Yo quedo conforme por el gesto. El contenido... Alguno puede haber esperado algo más. Yo nunca esperé que el presidente iba a venir a tomar un café con la mesa y hacer un anuncio", detalló Pino sobre el encuentro. "Hay buenas cosas", sentenció."Se hizo mucho más hincapié en todo lo que es hacia adelante, pensando una Argentina, una producción, sin derechos de exportación. ¿Qué temas tenemos? Y ahí se habló mucho del tema infraestructura", detalló.En este sentido, el presidente de la SRA se hizo eco del debate por el cierre de Vialidad Nacional y los reclamos por la obra pública y el mantenimiento de las ruta. En diálogo con Radio Mitre, aseguró que el deterioro de las rutas y caminos es "notable y peligroso"."Más allá de si yo puedo cargar el camión, va la vida nuestra y de la familia. Es realmente grave. Todos, lamentablemente en los últimos tiempos hemos tenido que transcurrir el accidente o el fallecimiento de algún familiar o amigo por el estado deplorable de las rutas", denunció.Pero además, Pino también explicó como puede afectar esto a la producción: "Realmente la infraestructura genera un aumento de costos. ¿Por qué digo esto? Las condiciones en las que uno trabaja, en las que carga su producido, realmente genera que los camiones donde cargamos, los fletes - que sus costos van de la mano con lo que es la posible rotura - y la verdad que las rutas, los caminos...".