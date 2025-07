Petroleros lanzan un paro de dos días en Vaca Muerta por la ola de despidos y una caída en la actividad de los hidrocarburos

El sindicato de petroleros liderado por Marcelo Rucci anunció un paro de 48 horas en rechazo a 1.200 despidos en Vaca Muerta y ante una caída en la actividad de los hidrocarburos.La medida de fuerza paralizará la Cuenca Neuquina el jueves 31 de julio y el viernes 1 de agosto. Los gremialistas aclararon que por el cambio de turnos el paro de operarios comenzará a notarse a partir de las 20 horas del miércoles 30.En asambleas multitudinarias realizadas en Añelo, epicentro de la actividad, Marcelo Rucci advirtió que el sindicato había dado una semana de plazo a las empresas para revertir los recortes o se redoblarían las medidas de fuerza. "Vaca Muerta no tiene futuro sin sus trabajadores”, aseguró el líder sindical, y agregó: “Fuimos responsables, buscamos diálogo y no hubo respuesta. Si hay que quebrar lanzas, lo haremos”.A los despidos, se suma una ola de cese de actividades iniciada en abril de 2025 por agravios salariales y condiciones laborales. Se estima que casi 2.000 petroleros permanecen en sus casas cobrando el sueldo básico, sin actidad en el campo.“No es que estén perdiendo plata, están dejando de ganar un poco menos, y lo hacen a costa de la dignidad de los compañeros. Se equivocaron feo”, alertó el gremialista.El conflicto desata luces sobre el desfasaje entre producción récord y crisis laboral en Vaca Muerta. Los petroleros y las pymes locales coinciden en un reclamo central: sin condiciones dignas, control normativo y compromiso de inversión, no hay desarrollo que valga. Desde el Gobierno nacional y provincial, aún no se han anunciado respuestas concretas.La Cámara de Empresas, Industria y Servicios de Añelo (CEISA) expresó públicamente su respaldo al paro petrolero, e incluso declaró la "emergencia productiva" en la localidad.El presidente de la entidad, Raúl Martín, denunció una fuerte retracción de inversiones por parte de las operadoras, acusándolas de especulación con el precio del petróleo y abandono de proveedores locales.CEISA exige transparencia en los planes de inversión, respeto a la ley de Compre Neuquino y convocatoria a una mesa multisectorial con la provincia y la Nación para estabilizar la actividad.