Aumentaron las expectativas de inflación para julio y agosto, según el REM del BCRA

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de julio, que realizó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) con la participación de consultoras, bancos y centros de investigación, indicó que la inflación del séptimo mes del año no perforaría el techo de 2% y se ubicaría en torno al 1,8%, en una corrección de las expectativas al alza.El REM, del que fueron parte 41 consultoras y centros de investigación junto a 10 entidades financieras, arrojó que la inflación de julio fue del 1,8%, y que será del 1,7% en agosto, 1,7% en septiembre, 1,7% en octubre y 1,5% en noviembre. Mientras se espera por el dato oficial que dará a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el miércoles 13 de julio a las 16.De este modo, las previsiones indican que el IPC finalizaría el 2025 en 27,3%, unos 4,6 puntos porcentuales por encima de la expectativa oficial, que quedó reflejada en el adelanto de la ley de Presupuesto 2026 que Economía mandará al Congreso a mediados de septiembre.En el relevamiento de julio, los gurúes de la city estimaron que el PBI trimestral ajustado por estacionalidad entre abril y junio habría crecido 0,8% respecto al primer trimestre de 2025 (+0,4 p.p. respecto al REM previo) y proyectan que desacelere hasta un ritmo de crecimiento del 0,5% en el Trim. III-25 para luego expandirse 0,6% en el Trim. IV-25. Para 2025 esperan en promedio un nivel de PIB real 5,0% superior al promedio de 2024 (ídem al REM previo). Quienes conforman el Top 10 también proyectaron, en promedio, un crecimiento de 5,0% en el año (ídem REM anterior).La proyección de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.315 por dólar para el promedio de agosto de 2025. Para el Top 10 de analistas el tipo de cambio nominal promedio esperado para agosto es $1.304. Para diciembre de 2025 el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de $1.405, lo que arroja una variación interanual esperada de 37,6% (+7,9 p.p. respecto del REM previo).En tanto, la tasa de desocupación abierta para el segundo trimestre de 2025 fue estimada por quienes participan del REM en 7,6% de la Población Económicamente Activa (+0,2 p.p. respecto del REM anterior).