La industria cayó 1,2% mensual en junio y volvió a niveles de marzo

#DatoINDEC

La actividad industrial cayó 1,2% mensual en junio y volvió a niveles de marzo, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, la industria manufacturera cayó en tres de los seis meses del año.No obstante, frente al mismo mes de 2024, muestra un alza de 9,3%. Tal es así que en el primer semestre acumula un incremento de 7,1% respecto al mismo período del año previo.De las 16 divisiones de la industria manufacturera, quince presentaron subas interanuales en junio. En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron subas en “Alimentos y bebidas” (+4%); “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” (29%); “Otros equipos, aparatos e instrumentos” (42,7%); “Madera, papel, edición e impresión” (14,4%); "Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras" (38,2%); “Maquinaria y equipo” (17,3%); “Productos minerales no metálicos” (19,7%); “Industrias metálicas básicas” (7,1%); “Sustancias y productos químicos” (2,7%); “Productos de caucho y plástico” (10,3%); “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” (5,7%); “Prendas de vestir, cuero y calzado” (3,8%); “Otro equipo de transporte” (22,2%); “Productos de tabaco” (31,3%) y “Productos textiles” (2,8%).Por su parte, la división correspondiente a “Productos de metal” mostró una disminución de 5,8%.En este marco, se conoció que más de 37.000 empleos se perdieron desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, según informó la Unión Industrial Argentina (UIA).La industria tuvo una caída promedio de 1.500 empleos por mes en el último trimestre, según datos oficiales. Además, desde la UIA advirtieron que "la heterogénea recuperación iniciada el año pasado está mostrando cierto amesetamiento en los últimos 5 meses".