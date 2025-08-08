El dolor de Nancy Pazos al recordar cómo el Garrahan salvó la vida de su hijo: apuntó contra Santilli

En su programa radial, Nancy Pazos rompió en llanto al referirse a la votación en la Cámara de Diputados que declaró la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan. El debate la llevó a rememorar la enfermedad que atravesó su hijo Nicanor cuando tenía apenas tres años, un episodio que, según confesó, marcó para siempre su vida.

Nicanor Santilli Pazos, que hoy tiene 21 años, padeció el síndrome urémico hemolítico (SUH) y recibió atención médica en el Garrahan, donde logró recuperarse gracias al trabajo de sus profesionales. Actualmente, se desempeña como piloto de automovilismo en la categoría TC Pista.