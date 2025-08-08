El dolor de Nancy Pazos al recordar cómo el Garrahan salvó la vida de su hijo: apuntó contra Santilli

En su programa radial, Nancy Pazos rompió en llanto al referirse a la votación en la Cámara de Diputados que declaró la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan. El debate la llevó a rememorar la enfermedad que atravesó su hijo Nicanor cuando tenía apenas tres años, un episodio que, según confesó, marcó para siempre su vida.
“Yo tuve un hijo que estuvo muy enfermo. Nicanor estuvo a los tres años luchando por su vida. Todo esto me da mucho dolor”, expresó con la voz quebrada. La periodista apuntó directamente contra el diputado Diego Santilli, padre de su hijo, por haber votado en contra de la ley. “No puedo creer que haya personas con tanta falta de memoria”, lanzó, en clara alusión al ex vicejefe de Gobierno porteño.
Nicanor Santilli Pazos, que hoy tiene 21 años, padeció el síndrome urémico hemolítico (SUH) y recibió atención médica en el Garrahan, donde logró recuperarse gracias al trabajo de sus profesionales. Actualmente, se desempeña como piloto de automovilismo en la categoría TC Pista.
Al entenderde Pazos, la declaración de la emergencia pediátrica no es un debate político abstracto, sino una medida que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para miles de chicos. Por eso, apuntó contra Santilli, hoy enlistado en las filas violetas e hizo de su reclamo un llamado a la memoria y la sensibilidad de quienes toman decisiones en el Congreso.