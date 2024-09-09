Docentes de la UBA realizarán un nuevo paro por 24 horas en defensa de la ley de financiamiento universitario

Docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) confirmaron que este lunes llevarán adelante un paro de 24 horas en rechazo al ajuste sobre el sistema universitario y en respaldo al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que obtuvo media sanción en Diputados. La decisión implicará el retraso del comienzo del segundo cuatrimestre.La protesta, impulsada por gremios como ADUBA, APUBA, FEDUBA y UTE-CTERA Universitarixs, continuará el martes con una jornada de visibilización. En esa fecha, se realizarán clases públicas, radios abiertas y charlas informativas en distintas facultades, institutos y hospitales universitarios para alertar sobre la crítica situación presupuestaria que atraviesa la educación superior.Según los gremios, la sanción definitiva de la norma permitiría recomponer salarios docentes y no docentes en línea con la inflación, ampliar las becas estudiantiles y garantizar un financiamiento sostenido que alcance el 1,5% del PBI para 2031. Además, crearía un fondo de $10.000 millones destinado a ampliar la oferta académica en áreas estratégicas para el desarrollo del país.En este marco, y pese a los favorables resultados luego de una extensa jornada en la Cámara de Diputados en la que se logró un total de 158 votos a favor del proyecto, el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, denunció que el Gobierno “no escucha y continúa asfixiando a las trabajadoras y trabajadores del sistema universitario, cuyos salarios están hoy mayoritariamente bajo la línea de pobreza”.“Seguimos sin entender cuál es el proyecto de país que ellos imaginan, sin educación, sin ciencia y sin salud. Y también sin estudiantes que tengan la posibilidad de formarse y ascender socialmente a través de la educación universitaria no arancelada y de calidad”, reflexionó el gremialista.