Mirtha Legrand fue homenajeada por la UBA y respaldó la lucha universitaria: Mi apoyo y orgullo a los que hicieron grande a la universidad pública

Mirtha Legrand recibió un Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) por su carrera en el cine argentino y durante su discurso apoyó la lucha universitaria, en medio de los reclamos y tomas de las casas de estudio en reclamo de un mayor presupuesto universitario.Tras ser ovacionada durante su ingreso al escenario, Mirtha expresó: “Ni siquiera en mis más remotos sueños imaginé estar acá recibiendo este reconocimiento. Recuerdo cuando comencé mi carrera en el cine, tenía 14 años. Desde entonces tuve una vida llena de experiencias maravillosas, con aprendizajes, con aciertos y errores, pero siempre actuando de buena fe. Se los puedo asegurar. Yy que me sigue impulsando día tras día”.Más allá de la seriedad del momento, Legrand también mostró su lado humorístico al bromear sobre su edad. “Siempre me esforcé en dar lo mejor de mí en mis más de 80 años”, dijo riéndose y continuó: “Durante su discurso, "La Chiqui" no quiso dejar de mencionar la lucha universitaria que se está llevando a cabo en todo el país: "En un momento histórico para las universidades públicas de mi amado país,Y continuó: "Una potencia mundial como Estados Unidos tiene solo diez universidades públicas, Argentina tiene 70. Está muy bien que los distintos gobiernos hagan un saneamiento de lo que está mal, pero con el máximo cuidado, con respeto y preservando un tesoro que tenemos, que”.“Siempre digo una frase en mi programa que hoy me toca replicarla. Señores, yo ya soy una leyenda, la leyenda continúa, pero ahora una leyenda doctora”, sostuvo pra concluir.La conductora de El Trece recibió el Doctorado Honoris Causa, para celebrar su carrera en el cine argentino. Desde el festival la describieron como la "Reina indiscutida de las producciones de la época con 36 películas en su haber, de la comedia blanca al drama noir".