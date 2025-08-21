Polémica en el liberalismo alemán: renuncian tres asesores del Instituto Mises por el premio a Milei

Los académicos Rolf W. Puster, Jörg Guido Hülsmann y Hans-Hermann Hoppe dejaron el Consejo Asesor Científico del Instituto Ludwig von Mises Alemania tras la decisión de crear un “Premio Conmemorativo en honor a Ludwig von Mises” para el presidente argentino Javier Milei, sin consulta previa al órgano. Solo dos de los cinco miembros originales permanecen en el Consejo.

Los firmantes concedieron que Milei “ha demostrado que es posible obtener mayorías electorales para políticas libertarias radicales” y que “se puso inmediatamente manos a la obra para desmantelar el Estado”. Sin embargo, cuestionaron la pertinencia del galardón: “su conocimiento de sus ideas y teorías es superficial y defectuoso, por lo que sus elogios son ambiguos”. Afirmaron que, si se tratara de distinguir su acción política, el juicio debería atender “logros prácticos a largo plazo”.En esa línea, sostuvieron que Milei atraviesa “el inicio de su carrera política”, que “el éxito futuro de sus políticas… es muy cuestionable” y que una evaluación responsable “no se puede hacer tras veinte meses en el cargo”. También advirtieron que eventuales avances se alcanzaron “a través de los medios habituales de financiación inflacionaria del gobierno, es decir, mediante la inflación de la oferta monetaria y la deuda pública”, una estrategia cuyo resultado “queda por ver”.