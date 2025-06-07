Mayra Mendoza exigió a Milei que Karina salga a dar explicaciones sobre el escándalo de las coimas en ANDIS

La intendenta de Quilmes cuestionó al Presidente por encubrir a su hermana en la causa que investiga sobreprecios en medicamentos y apuntó también contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por defender el discurso de Milei en Rosario.
Buen día. Comienza otro día que nos gobierna esta banda de corruptos y seguimos conociendo actos de estafas.@JMilei ya le pediste que aclare o que renuncie @KarinaMileiOk ? Ahora también podes sumar a @luispetri— Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) August 23, 2025
Son todos AMIGOS DE LO AJENO. Coimeros. Anti Argentina. Háganse https://t.co/SOcAxOJ2sv
La mejor exposición que le haya escuchado al Presidente @JMilei.— totocaputo (@LuisCaputoAR) August 23, 2025
Conectando teoría económica con economía aplicada y el futuro político del país. 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/EafBKYC2Zb
Milei bloqueó en WhatsApp a Spagnuolo, se complica Karina y apuntan contra Villarruel en el escándalo de los audios