23.08.2025 / CRUCE

Mayra Mendoza exigió a Milei que Karina salga a dar explicaciones sobre el escándalo de las coimas en ANDIS

La intendenta de Quilmes cuestionó al Presidente por encubrir a su hermana en la causa que investiga sobreprecios en medicamentos y apuntó también contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por defender el discurso de Milei en Rosario.




La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, acusó al presidente Javier Milei de proteger a su hermana Karina en medio del escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). "¿Ya le pediste que aclare o que renuncie a Karina Milei?”, cuestionó en un posteo donde la dirigente señaló la existencia de “una banda de corruptos” que gobierna el país.

En la misma línea, Mendoza remarcó que “son todos amigos de lo ajeno, coimeros, anti Argentina” y pidió que se hagan cargo todas las figuras relevantes de Nación, Victoria Villarruel, Martín Menem, Patricia Bullrich, Sandra Pettovello, Diego Spagnuolo y Daniel Scioli. La denuncia pública se dio tras la difusión de audios por el medio Carnaval, en los que el exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, habló de reembolsos discrecionales de entre el 3 y el 5% que habrían terminado en manos de Karina Milei.



La jefa comunal dedicó otro mensaje al ministro de Economía, a quien acusó de respaldar un discurso vacío de respuestas. “Uf, sos más arrastrado que una babosa. Muy indigno, Luis Caputo”, escribió, después de que el funcionario calificara como “la mejor exposición” la intervención de Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario.

El acto en la ciudad santafesina se convirtió en plataforma de campaña para el Presidente, que recurrió a tecnicismos económicos para evitar toda referencia al escándalo de corrupción. Ahí, advirtió sobre la “estratósfera de las tasas” y cargó contra el kirchnerismo en la previa de las elecciones legislativas de septiembre y octubre.

Para cerrar sus publicaciones, Mendoza volvió a apuntar contra todo el oficialismo y aseguró: “Son una banda de corruptos que están entregando nuestro país al FMI, robándole a los discapacitados y reprimiendo periodistas y jubilados. No están bien”.

