La mayoría de los gremios acordó aumentos salariales por debajo de la inflación en septiembre

En septiembre, la mayoría de los trabajadores registrados recibirá aumentos salariales que en su mayoría no alcanzan a cubrir el aumento de la inflación, que en julio fue del 1,9% mensual. Los sectores con mayor protección frente al costo de vida son los que cuentan con mecanismos de actualización automática, como los bancarios, o bien lograron acuerdos puntuales, como petroleros, seguros y sanidad.En cambio, los gremios con mayor número de afiliados, entre ellos Camioneros y Comercio, cerraron incrementos en torno al 1%, en algunos casos sumando sumas fijas no remunerativas para compensar el retraso y destrabar la homologación de los convenios. En paralelo, los ingresos muestran una caída real desde la asunción de Javier Milei: en el sector privado registrado acumulan una pérdida del 0,6%, mientras que en el sector público el retroceso alcanza el 14,3% respecto de noviembre de 2023.Según un relevamiento, más de veinte gremios firmaron actualizaciones salariales para septiembre. Entre ellos, construcción (+1,1%), trabajadoras de casas particulares (+1% más bono por horas trabajadas), estatales bonaerenses (+2,5% y mejora en viáticos), porteños (+3%) y nacionales (+1,3%).Otros convenios contemplan subas de entre 1% y 3%, con distintos montos adicionales no remunerativos. El listado incluye televisión, carne, comercio, metalúrgicos, ferroviarios, playeros, seguros, vigilancia, sanidad, farmacia, camioneros, alimentación, mecánicos, hoteleros y gastronómicos, plásticos, entidades deportivas, carga y descarga, mineros, pasteleros, petroleros, encargados de edificios, rurales y colectiveros, entre otros.En todos los casos, las subas quedaron por debajo o apenas en línea con el último dato de inflación, lo que prolonga el rezago del poder adquisitivo y condiciona la recuperación del consumo y de la actividad económica.- Construcción: los trabajadores perciben un aumento del 1,1% sobre los básicos de julio, en el marco del acuerdo firmado entre UOCRA y las cámaras empresarias.- Empleadas domésticas: reciben un 1% de aumento más la última cuota de un bono no remunerativo de entre $4.000 y $9.500, según las horas trabajadas.- Estatales bonaerenses: incremento del 2,5% sobre los haberes de julio y una suba adicional del 7,5% en viáticos.- Estatales de la Ciudad de Buenos Aires: suba del 3% sobre sueldos de junio, más un aumento del 3% en adicionales y suplementos, y un extra de $30.000 por presentismo.- Estatales nacionales: aumento del 1,3%.- Televisión (SATSAID): mejora del 1,9% sobre todos los conceptos remunerativos y no remunerativos.- Trabajadores de la carne: incremento del 1,9%, más una suma fija de $20.000 en septiembre y octubre.- Comercio (rama general, call centers y turismo): aumento del 1% y una suma no remunerativa de $40.000, que se repetirá hasta diciembre.- Bancarios: sueldo inicial en $1.895.421,83, ajustado automáticamente por inflación. El incremento impacta en adicionales remunerativos y no remunerativos.- Metalúrgicos: aumento del 1% correspondiente a agosto, más $25.000 no remunerativos. En septiembre se agrega una suba del 3,14% en la base de cálculo.- Ferroviarios (La Fraternidad): perciben retroactivos y bonos de $40.000 y $25.000 en septiembre.- Playeros (estaciones de servicio): salario básico en $1.025.576,30 para un operador de playa. Modalidad jornalizada: $47.586,74 por día; valor hora: $5.948,34.- Seguros: subas de entre 2,4% y 2,5%, según rama de actividad.- Vigiladores privados: incremento del 0,9%, con un básico de $808.600 y adicionales que elevan el salario bruto a $1.411.000. Se suma un extra remunerativo de $26.280.- Sanidad (FATSA): aumento del 1,9% sobre básicos, más una suma fija no remunerativa de $60.000.- Farmacéuticos (FATFA): básicos desde $1.009.848 (cadetes) hasta $1.531.966 (farmacéuticos), más sumas no remunerativas de entre $43.675 y $66.256.- Camioneros: suba del 1% y una suma no remunerativa de $45.000. Hugo Moyano reclamó una revisión inmediata por la inflación.- Alimentación (STIA): aumentos remunerativos de entre $5.586 y $8.366 según categoría, más incorporación de un bono de $25.000 a los básicos.- Mecánicos (SMATA): cobran una asignación no remunerativa por eficiencia y productividad equivalente al 5,92% del básico de cada categoría.- Hoteleros y gastronómicos (UTHGRA): tercera cuota de la paritaria, con sumas no remunerativas de entre $22.000 y $60.000, según categoría.- Plásticos (UOYEP): aumento en el valor hora y suma fija no remunerativa de $45.000.- Entidades deportivas (UTEDYC): incrementos de entre 2% y 2,5%, según rama (AFA, gimnasios y mutuales).- Carga y descarga: aumento del 1% más una suma no remunerativa.- Mineros (AOMA): acuerdo en rama abrasivos con aumento del 3% en básicos.- Pasteleros: subas diferenciadas: 1% + extra en comida rápida y pastelería; 3% en pizzerías; 3,02% en alfajores; y 3% en heladerías.- Petroleros: aumento del 3%, primera cuota del incremento anual pactado.- Encargados de edificios: subas sobre básicos de julio más una suma fija remunerativa de $50.000. Sueldos entre $843.164 y $991.055, según categoría y vivienda.- Rurales: aumento del 1,5% más un bono de $20.000. Los capataces y encargados superan el millón de pesos en salario mensual.- Colectiveros (UTA): acuerdo escalonado; en septiembre, el salario total (incluidos viáticos) asciende a $1.600.000 para choferes de corta y media distancia del AMBA.