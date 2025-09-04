Denuncia: Grabois adelantó que denunciará a Milei por el robo de "otro millón de dólares"

El candidato a diputado de Fuerza Patria advirtió que "no hay registros" del premio de u$s1.000.000 que le dieron al Presidente en su último viaje a Israel, cuando fue galardonado con el Premio Génesis, conocido como el "Premio Nobel judío".
Bullrich acusó a espías rusos por los audios de Karina Milei y sugirió una posible "incidencia de Venezuela"
Elecciones en Provincia de Buenos Aires: un candidato encabeza las últimas encuestas por casi 20 puntos
La Justicia ordenó que dejen de difundirse los audios de Karina Milei tras la denuncia del Gobierno