"Milei no está registrando el golpe", cargó Axel Kicillof contra el Presidente

El gobernador bonaerense consideró que el impacto que produjeron en la sociedad los audios filtrados sobre los supuestos actos de corrupción en el Gobierno parece no ser advertido por el Presidente.



El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió este miércoles que el presidente Javier Milei "no está registrando el golpe" que significó el escándalo que salpica al Gobierno a partir de los audios filtrados sobre supuestos retornos en la compra de medicamentos por parte de la Agencia de Discapacidad (ANDIS). "Lo más significativo es que se abrazó con Karina. Creo que Milei no está registrando el golpe que viene produciendo lo que se conoció de los audios", sostuvo Kicillof.

"Después de vetar una ley para discapacitados, que aparezcan audios de un íntimo de Milei, que iba a ver cine a la Residencia de Olivos y a la Casa de Gobierno, que sea esa persona la que revela toda esta trama, es un golpazo para el Gobierno, que ahora trata de distraernos con diferentes medidas, como la mordaza a los periodistas. Cosas insólitas y tremendas", agregó el gobernador bonaerense.

Sobre el acto de cierre de campaña que La Libertad Avanza llevó a cabo este miércoles en Moreno, uno de los distritos más castigados por las políticas de ajuste de Milei, Kicillof consideró que se trató de "un capricho" del Presidente y que "podrían haberlo hecho en un gimnasio".

"Armaron un acto para 10.000 personas y estuvieron muy lejos de eso. Lo que hubo que invertir en el operativo policial, desde Nación y desde la Provincia... Decidieron hacerlo en un lugar que, dada la concurrencia, podrían haberlo hecho en un gimnasio, porque no se justifica toda esa parafernalia para algo tan pequeño", apuntó.

