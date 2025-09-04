"Milei no está registrando el golpe", cargó Axel Kicillof contra el Presidente

El gobernador de la provincia de Buenos Aires,, advirtió este miércoles que el presidente Javier Milei "no está registrando el golpe" que significó el escándalo que salpica al Gobierno a partir de los audios filtrados sobre supuestos retornos en la compra de medicamentos por parte de la Agencia de Discapacidad (ANDIS).sostuvo Kicillof.agregó el gobernador bonaerense.Sobre el acto de cierre de campaña que La Libertad Avanza llevó a cabo este miércoles en Moreno, uno de los distritos más castigados por las políticas de ajuste de Milei, Kicillof consideró que se trató de "un capricho" del Presidente y que, apuntó.