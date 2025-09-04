04.09.2025 / EEUU

La agenda de Milei en EEUU: mantendrá una reunión con un astronauta y empresarios

Tras el acto de cierre de campaña en Moreno, el Presidente partió hacia Los Ángeles donde concentrará sus reuniones con empresarios, y Noel de Castro, la primera astronauta argentina.



El presidente Javier Milei partió hacia los Estados Unidos en una nueva visita al país norteamericano, donde concentrará su agenda en la ciudad de Los Ángeles, tras cancelar su llegada a las Vegas por motivos electorales. El viaje se produce en un contexto de tensiones políticas internas y a pocos días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

Tras el cierre de campaña en Moreno, el líder libertario participará de una conferencia global organizada por el economista Michael Milken, que reunirá a empresarios, banqueros y fondos de inversión. El mandatario viajará acompañado por el canciller Gerardo Werthein y buscará avanzar en una reunión bilateral con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca.

Además, el Presidente tendrá una reunión con María Noel de Castro, una ingeniera biomédica nacida en Salta y la primera astronauta argentina con una misión a la Estación Espacial Internacional (EEI), programada para 2027, se reunirá con Milei tras el cambio de planes.

El regreso de Javier Milei a Argentina está previsto para el viernes, adelantando su retorno para estar presente en el país durante las elecciones bonaerenses. La decisión de no visitar Las Vegas se tomó para optimizar la agenda del Presidente y permitir su regreso antes de los comicios.

LA AGENDA COMPLETA DEL PRESIDENTE

- Miércoles 3 de septiembre

23 hs - El Presidente Milei partirá en un vuelo especial rumbo a la ciudad de Los Ángeles.

- Jueves 4 de septiembre

13 hs - Arribo del Presidente a Los Ángeles, previa escala técnica en Lima. A continuación se trasladará hacia su lugar de alojamiento.
17:30 hs - Almuerzo con la astronauta Noel del Castro.
20:30 hs - El Presidente Milei se encontrará con el presidente del Instituto Milken, D. Michael Milken.
21:15 hs - Encuentro del Presidente, el ministro de Economía Luis Caputo y el embajador Alejandro Oxenford con un grupo de líderes empresariales y de inversión.
23:00 hs - Reunión con el vicepresidente de Chevron, Mark A. Nelson.
23:30 hs - Reunión con el empresario Andy Kleinman.

- Viernes 5 de septiembre

14 hs - El Presidente y la comitiva partirán en un vuelo hacia la Ciudad de Buenos Aires.

- Sábado 6 de septiembre

04 hs - Arribo del Presidente a la Ciudad de Buenos Aires.

