04.09.2025 / LOGÍSTICA

Filtraron audios que demuestran que La Libertad Avanza coordinó micros para llevar militantes a su acto en Moreno

Un diputado libertario bonaerense, exjusticialista, fue el encargado de organizar la logística del cierre de campaña en el Club Villa Ángela. Audios filtrados revelaron que hubo un operativo de coordinación para trasladar micros llenos de militantes hasta el lugar.




El legislador provincial de La Libertad Avanza, Ramón “Nene” Vera, quedó en el centro de la polémica tras la filtración de mensajes de WhatsApp en los que organizaba el traslado de militantes al acto de Javier Milei en Moreno. Los audios, difundidos luego de la actividad de cierre de campaña, denotan que Vera solicitaba a los asistentes que se agruparan y enviaran direcciones precisas para que los micros pudieran recogerlos. La fuente de financiamiento para el operativo de transporte no fue aclarada.

“Muchachos, me piden horario límite para pasar la cantidad de colectivos. Si alguien quiere colectivos de la sección, hora 15.00–15.30”, se lo escucha decir en una de las grabaciones.

Vera mantiene un estrecho vínculo con Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires y uno de los principales armadores en el distrito. Su recorrido político incluye un largo historial en el peronismo de Moreno, donde llegó a postularse como candidato a intendente por el Frente de Todos en 2019.

El operativo de traslado puso en evidencia la incorporación a la estructura libertaria de mecanismos que, anteriormente, se le atribuyeron al peronismo, ya que hasta el momento, no se habían registrado pruebas concretas de que la fuerza oficialista recurriera a este tipo de organización militante.

Al respecto, el periodista Manu Jove sostuvo que lo relevante cae sobre el hecho de que los audios provengan de los propios grupos internos de La Libertad Avanza. A su criterio, los conflictos que rodean al oficialismo no son producto de “conspiraciones internacionales”, sino consecuencia de “armar un espacio con lúmpenes, sin códigos y eternos buscas de la política”.

