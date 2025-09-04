Las claves del discurso de Javier Milei en Moreno: violencia, insultos y cruces al kirchnerismo

El presidente Javier Milei brindó un encendido discurso en Moreno, uno de los distritos del Conurbano bonaerense más castigados por sus políticas de ajuste, en el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en la Primera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires.Durante su alocución, que duró poco más de media hora, el jefe de Estado no hizo más que lanzar críticas, insultos y acusaciones falsas contra el kirchnerismo, en medio del escándalo que salpica al Gobierno por el supuesto cobro de coimas en la compra de medicamentos por parte de la Agencia de Discapacidad. Al mismo tiempo, rogó a su base electoral, cada vez más desencantada según las encuestas, que concurra este domingo 7 de septiembre a las urnas."Qué linda está la provincia de Buenos Aires. ¡Y más linda se va a poner si la teñimos de violeta!""Hacen estas operaciones de manera muy grosera y después se terminan cayendo. Por ejemplo, en el día de hoy, la Justicia determinó que es inocente Gerardo Milman luego de que durante tres años fuera calumniado e injuriado, después de que lo acusaron de cualquier cosa durante 3 años""Cuando viene todo este tipo de operaciones y uno sigue luchando porque sabe que uno está limpio, entonces proceden a la intimidación física. Días atrás, en Lomas de Zamora me tiraron un adoquín. Podrían haber matado a cualquiera. Esto para ellos se trata de poder y si se tienen que cargar con vidas humanas no les importa. No se olviden que el kirchnerismo inmundo se cargó con la vida del fiscal Nisman""Cuando se le agota ese recurso y en la desesperada total van contra la familia. Imagínense cómo deben estar las cosas en la provincia de Buenos Aires para que hayan hecho las tres operaciones todas juntas: trataron de acusarnos de chorros, fueron contra nuestras vidas y además se metieron con su hermana. Vaya que están asustados porque el domingo les vamos a pintar la provincia de violeta""Hay que poner el cuerpo para liberar a los bonaerenses de este gobierno y la miseria a la que nos sometieron décadas de kirchnerismo""Tenemos enfrente a lo peor de la política, que en un estado total de desesperación recurre a la violencia como única respuesta ante el avance de las ideas de la libertad. Parece que no tomaron nota que yo me agrando en la adversidad. Hasta el 26, le pueden sumar niveles de dificultad que las vamos a pasar más todavía""Nosotros los vamos a aplastar en las urnas. A su cobardía, le oponemos coraje en la defensa del cambio. Tiene que quedar en claro que la batalla contra el kirchnerismo es una batalla moral, contra unos delincuentes y chorros. Extreman sus actos violentos porque están asustados, porque los bonaerenses de bien les perdimos el miedo""A los kirchneristas este escenario les aterra y están dispuestos a todo para inclinar la balanza en su favor en este último tramo. Operan con las peores calumnias para desmoralizar a la gente de bien. El día de la elección van a redoblar las prácticas mafiosas con tal de inclinar la cancha medio grado a su favor. Esto puede ser la diferencia entre ganar y perder""Todas las encuestas coinciden que estamos en condiciones de empate técnico, significa que cada voto vale muchísimo más que en una elección normal. Este domingo, anda y votá. Aquellos que fiscalicen, sepan que del otro lado van a intentar hacer todo para hacernos trampa. Tengan la guardia bien alta, porque cada voto bien cuidado es una enorme victoria en esta lucha para sacar a las ratas de la provincia. Todos saben que algo anda mal en la provincia de Buenos Aires""Este domingo anda a votar, por tu familia, por tus amigos y por tus seres queridos. El kirchnerismo se está jugando sus últimas balas en estas elecciones. Nos están queriendo tomar de tontos y no les podemos dar el gusto. Si ellos están empecinados en ganar en cualquier costo, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que liberar a la provincia de esta secta kirchnerista"