Polémica por la presencia de barras de River Plate en el acto de Milei en Moreno

Luego de las agresiones registradas durante el acto de cierre de campaña de Javier Milei en el Municipio de Moreno, distintos medios comenzaron a denunciar la presencia de barrabravas que habrían ido en rol de “custodios” y originado disturbios en el lugar que terminaron en un ataque violento a un periodista.Según Pablo Carrozza, del canal Carnaval Stream, acudió al Club Villa Ángela “gente que estuvo involucrada a la barrabrava de River, de Deportivo Merlo y Platense”. Hasta el momento, se conoció que Ramón "Nene" García, diputado provincial de La Libertad Avanza y anteriormente al PJ que es cercano al armador Sebastián Pareja, fue el encargado de coordinar con su mano derecha para convocar al grupo.El acto contó con la presencia del Presidente Javier Milei y seguidores del oficialismo. Durante la jornada, se pudo identificar a hombres con el rostro poco visible, vinculados a La Banda del Oeste y a Los Borrachos del Tablón entrando al predio, bajo la supervisión de Matías Joel Saco, exbarra de Platense y hombre de confianza de Ariel “Pato” Calvice, que maneja el ingreso de sectores de la barra millonaria.Calvici, según el informe, se encarga de reunir a los jóvenes que participan en los actos y que reciben beneficios como ingresos a la tribuna y ropa oficial del club, a cambio de su colaboración en la seguridad de los eventos políticos y deportivos. Al respecto, Gustavo Grabia, columnista en Radio Con Vos, señaló que "su gente estuvo en los actos de UOCRA de La Plata, que hizo el peronismo en el último tiempo, y ahora estaba con Milei”.El acto no solo evidenció los vínculos entre La Libertad Avanza y sectores de la barra, que ya habían dado indicios al trascender que el motoquero que ayudó a huir a José Luis Espert en Lomas de Zamora es parte de la hinchada del Club Comunicaciones, sino también contradicciones en el discurso oficial sobre seguridad.Mientras la ministra Patricia Bullrich promueve un proyecto de ley antibarras, que tipifica estos grupos como asociaciones ilícitas y establece mecanismos de inhabilitación para ingresar a los estadios, lo ocurrido en Moreno despierta interrogantes sobre si hay un criterio unificado sobre esa cuestión.Cabe destacar que la jornada terminó mal, cuando el cronista Cristian Mercatante del canal América fue herido en la cabeza por un proyectil y debió recibir asistencia médica.