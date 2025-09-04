Tras el cruce, Francos calificó a Marcela Pagano y Lourdes Arrieta de "golpistas"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo este jueves que las acusaciones sobre la difusión de audios de Karina Milei forman parte de una "clara conspiración" por parte de la oposición para desestabilizar al Gobierno. "Yo escuché a la señora Pagano hacer esos comentarios en varios círculos. Son golpistas. Institucionalmente lo que pretenden es voltear al Gobierno de Milei, pero sin elementos”, afirmó en diálogo con Radio La Red.Asimismo, se destuvo en cada una de las diputadas que se "dieron vuelta" de La Libertad Avanza y conformaron su propio bloque, Coherencia. En primer lugar, a Marcela Pagano la definió como “una comentarista televisiva sin demasiado renombre” y a Lourdes Arrieta como “ignota”, recordando que fue “conocida como la de los patitos en la cabeza” y electa “por los votos del Presidente en la provincia de Mendoza, donde no la conocía nadie”.Además de la ofensa, el jefe de Ministros explicó que su rol no tiene relación con los servicios de inteligencia y se desligó de los señalamiento: “No tengo nada que ver con los servicios de inteligencia. No tengo absolutamente ningún problema con ninguna de las personas que se mencionan. Jamás lo he tenido de manera que la conozco hace muchísimos años junto con Javier Milei”.“Creo que tendría que preguntarle más a la compañera de su bloque (Marcela Pagano) para ver cómo vino toda esta operación de armar la historieta de grabaciones truchas y de cuestionamientos, armado de bloques, como viene toda esta operación mediática para justo en el momento que se trataba la Ley de Discapacidad y previo a las elecciones legislativas”, arremetió.Finalmente, recordó que el Gobierno ya inició acciones judiciales por el caso de los audios filtraron, sin tocar el tema de su contenido, y que las investigaciones pertinentes seguirán su curso. “El Gobierno ya hizo una denuncia que estará, supongo, avanzando y ahí se empezarán a hacer todas las investigaciones que correspondan. Solo estoy sacando conclusiones de los eventos que pasan con personajes que integraron la LLA”, concluyó Francos.