El contundente mensaje de Zaracho a Jorge Macri: "Además de vago, sos un inútil"

La diputada nacional y referenta de Patria Grande Natalia Zaracho cruzó al jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, por la problemática que atraviesa a los cartoneros y lo tildó de "vago e inutil". El titular del ejecutivo porteño adelantó que apelará la decisión de la justicia que obliga al Gobierno local a financiar el traslado de cartoneros desde el conrubano para trabajar en las calles de la Capital Federal. Según consideró "va contra los intereses de los porteños".
"La justicia quiere obligarnos a financiar nuevamente el traslado de los cartoneros de Grabois desde el conurbano. Vamos a apelar esta decisión insólita que atenta contra los intereses de los porteños. Hay cosas que antes se hacían y con nosotros no se hacen más", sostuvo el ex Intendente de Vicente López.
Tras la decisión que publicó Jefe de Gobierno en sus redes sociales, la diputada salió al cruce y cuestionó la falta de gestión. "Jorgito... Yo sé que te cuesta, pero los cartoneros no son de Grabois, son los laburantes que te limpian la mugre de la ciudad que tenés abandonada. Además de vago, sos un inútil. Deja de llorar en redes y hacele caso a la justicia", cuestionó.
Esta discusión surgió posterior a que el Juzgado de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario ordenara al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires restablecer el servicio de traslado para los cartoneros que viajan desde el conurbano bonaerense a la capital, en respuesta a la demanda presentada por la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR).
La resolución judicial consideró que la suspensión del servicio afectó derechos constitucionales vinculados al trabajo y la protección social. “La Justicia falló a favor de los cartoneros y ordenó a Jorge Macri restituir el servicio de transporte”, sostuvo la Unión de Trabajadores Excluidos (MTE), entidad que respaldó la protesta de los afectados.