El contundente mensaje de Zaracho a Jorge Macri: "Además de vago, sos un inútil"

La diputada nacional y referenta de Patria Grande Natalia Zaracho cruzó al jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, por la problemática que atraviesa a los cartoneros y lo tildó de "vago e inutil". El titular del ejecutivo porteño adelantó que apelará la decisión de la justicia que obliga al Gobierno local a financiar el traslado de cartoneros desde el conrubano para trabajar en las calles de la Capital Federal. Según consideró "va contra los intereses de los porteños".

"La justicia quiere obligarnos a financiar nuevamente el traslado de los cartoneros de Grabois desde el conurbano. Vamos a apelar esta decisión insólita que atenta contra los intereses de los porteños. Hay cosas que antes se hacían y con nosotros no se hacen más", sostuvo el ex Intendente de Vicente López.Esta discusión surgió posterior a que el Juzgado de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario ordenara al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires restablecer el servicio de traslado para los cartoneros que viajan desde el conurbano bonaerense a la capital, en respuesta a la demanda presentada por la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR).