Repudiable: el gobierno de Jorge Macri usó empleados públicos para pegar carteles de La Libertad Avanza

Pese a las diferencias públicas que existe entre el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la gestión nacional a cargo de Javier Milei, el propio alcalde porteño se adaptó a los tiempos de época y, tras sellar un acuerdo electoral, puso a disposición a los empleados del GCBA para que realicen campaña en las calles pegando cartelería partidaria.

La polémica escena se vivió en la Comuna 9, más precisamente en el barrio de Liniers. Cabe recordar que luego de la derrota contundente en las elecciones locales, el PRO decidió alinearse con La Libertad Avanza, por lo que la coalición irá detrás de Patricia Bullrich, que encabezará la nómina de postulantes a diputados nacionales.