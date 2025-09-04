04.09.2025 / CABA

Repudiable: el gobierno de Jorge Macri usó empleados públicos para pegar carteles de La Libertad Avanza


En medio de la campaña de cara a las elecciones de octubre y tras el acuerdo que selló el PRO con el espacio libertario, vecinos de la Comuna 9 filmaron a trabajadores del GCBA con sus uniformes de empleados públicos desplegando cartelería partidaria.




Pese a las diferencias públicas que existe entre el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la gestión nacional a cargo de Javier Milei, el propio alcalde porteño se adaptó a los tiempos de época y, tras sellar un acuerdo electoral, puso a disposición a los empleados del GCBA para que realicen campaña en las calles pegando cartelería partidaria.

Esto fue captado por la periodista Noelia Barral Grigera, quien compartió un video en sus redes sociales donde se observa a trabajadores de la función pública con su ropa de trabajo desplegando carteles de La Libertad Avanza en la vía pública.

La polémica escena se vivió en la Comuna 9, más precisamente en el barrio de Liniers. Cabe recordar que luego de la derrota contundente en las elecciones locales, el PRO decidió alinearse con La Libertad Avanza, por lo que la coalición irá detrás de Patricia Bullrich, que encabezará la nómina de postulantes a diputados nacionales. 

