Repudiable: el gobierno de Jorge Macri usó empleados públicos para pegar carteles de La Libertad Avanza

En medio de la campaña de cara a las elecciones de octubre y tras el acuerdo que selló el PRO con el espacio libertario, vecinos de la Comuna 9 filmaron a trabajadores del GCBA con sus uniformes de empleados públicos desplegando cartelería partidaria.
Elecciones en Provincia de Buenos Aires: un candidato encabeza las últimas encuestas por casi 20 puntos
Bullrich acusó a espías rusos por los audios de Karina Milei y sugirió una posible "incidencia de Venezuela"
La Justicia ordenó que dejen de difundirse los audios de Karina Milei tras la denuncia del Gobierno