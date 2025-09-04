04.09.2025 / SENADO

Revés para Milei: la oposición dejó sin efecto el veto del Gobierno y ratificó la emergencia en Discapacidad



Con 63 votos a favor y apenas 7 en contra, la Cámara alta reactivó la Ley 27.793, que incrementa el presupuesto en el área y actualiza los aranceles. El oficialismo sufrió un duro revés en medio del escándalo de los audios de la ANDIS.




El Senado aprobó este jueves la insistencia sobre la Ley 27.793 de emergencia en discapacidad y dejó sin efecto el veto total dispuesto por Javier Milei. La votación alcanzó un holgado respaldo opositor: 63 afirmativos, 7 negativos y ninguna abstención, superando con amplitud los dos tercios que exige la Constitución.

La norma amplía las partidas presupuestarias para el sector y garantiza la actualización automática de aranceles en prestaciones y servicios, una demanda sostenida por organizaciones y familias que venían reclamando ante la falta de respuestas del Gobierno nacional.

El debate se dio en un clima de fuerte tensión política, atravesado por la crisis que golpea al oficialismo tras los audios filtrados del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que comprometen a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al operador Eduardo “Lule” Menem en presuntas maniobras de coimas.

Además, la Cámara alta tiene en agenda un proyecto para limitar las atribuciones presidenciales en torno a los decretos de necesidad y urgencia, la delegación legislativa y las promulgaciones parciales de leyes, con el objetivo de fortalecer el control parlamentario frente al avance del Ejecutivo.




Votos afirmativos (63)

Abad, Maximiliano
Andrada, Guillermo
Arce, Carlos Omar
Ávila, Beatriz Luisa
Bensusán, Daniel P.
Blanco, Pablo Daniel
Carambia, José María
Cora, Estefanía
Corpacci, Lucía Beatriz
Crexell, Carmen Lucila
Cristina, Andrea María
De Angeli, Alfredo
De Pedro, Eduardo
Di Tullio, Juliana
Doñate, Claudio Martín
Duré, María Eugenia
Espínola, Carlos Mauricio
Fama, Flavio Sergio
Fernández Sagasti, Anabel
Gadano, Natalia
Galaretto, Eduardo
García Larraburu, Silvina
Giménez Navarro, José
Giménez, Nora del Valle
Goerling Lara, Enrique
González, María Teresa
Huala, María Victoria
Juez, Luis Alfredo
Juri, Mariana
Kirchner, Alicia Margarita
Kronenberger, Daniel
Leavy, Sergio Napoleón
Ledesma, Claudia
Lewandowski, Marcelo
Linares, Carlos
López, Cándida
López, María Florencia
Losada, Carolina
Lousteau, Martín
Manzur, Juan Luis
Mayans, José Miguel
Mendoza, Sandra
Moisés, María Carolina
Montenegro, Gerardo
Neder, José Emilio
Olalla de Moreira, Inés
Parrilli, Oscar Isidro
Pilatti Vergara, María Inés
Recalde, Mariano
Rejal, Jesús
Rojas Decut, Sonia
Romero, Juan Carlos
Salino, Fernando
Sapag, Silvia
Silva, Mónica Esther
Suárez, Rodolfo Alejandro
Tagliaferri, Guadalupe
Terenzi, Edith
Uñac, Sergio
Valenzuela, Mercedes
Vigo, Alejandra
Vischi, Eduardo
Zimmermann, Víctor



Votos negativos (7)

Abdala, Bartolomé
Álvarez Rivero, Carmen
Arrascaeta, Ivanna
Atauche, Ezequiel
Olivera Lucero, Bruno
Pagotto, Juan Carlos
Paoltroni, Francisco

Ausentes o sin votar (2)

Bedia, Vilma Facunda
Rodas, Antonio


