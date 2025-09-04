Revés para Milei: la oposición dejó sin efecto el veto del Gobierno y ratificó la emergencia en Discapacidad

El Senado aprobó este jueves la insistencia sobre la Ley 27.793 de emergencia en discapacidad y dejó sin efecto el veto total dispuesto por Javier Milei. La votación alcanzó un holgado respaldo opositor: 63 afirmativos, 7 negativos y ninguna abstención, superando con amplitud los dos tercios que exige la Constitución.

El debate se dio en un clima de fuerte tensión política, atravesado por la crisis que golpea al oficialismo tras los audios filtrados del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que comprometen a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al operador Eduardo “Lule” Menem en presuntas maniobras de coimas.Además, la Cámara alta tiene en agenda un proyecto para limitar las atribuciones presidenciales en torno a los decretos de necesidad y urgencia, la delegación legislativa y las promulgaciones parciales de leyes, con el objetivo de fortalecer el control parlamentario frente al avance del Ejecutivo.Abad, MaximilianoAndrada, GuillermoArce, Carlos OmarÁvila, Beatriz LuisaBensusán, Daniel P.Blanco, Pablo DanielCarambia, José MaríaCora, EstefaníaCorpacci, Lucía BeatrizCrexell, Carmen LucilaCristina, Andrea MaríaDe Angeli, AlfredoDe Pedro, EduardoDi Tullio, JulianaDoñate, Claudio MartínDuré, María EugeniaEspínola, Carlos MauricioFama, Flavio SergioFernández Sagasti, AnabelGadano, NataliaGalaretto, EduardoGarcía Larraburu, SilvinaGiménez Navarro, JoséGiménez, Nora del ValleGoerling Lara, EnriqueGonzález, María TeresaHuala, María VictoriaJuez, Luis AlfredoJuri, MarianaKirchner, Alicia MargaritaKronenberger, DanielLeavy, Sergio NapoleónLedesma, ClaudiaLewandowski, MarceloLinares, CarlosLópez, CándidaLópez, María FlorenciaLosada, CarolinaLousteau, MartínManzur, Juan LuisMayans, José MiguelMendoza, SandraMoisés, María CarolinaMontenegro, GerardoNeder, José EmilioOlalla de Moreira, InésParrilli, Oscar IsidroPilatti Vergara, María InésRecalde, MarianoRejal, JesúsRojas Decut, SoniaRomero, Juan CarlosSalino, FernandoSapag, SilviaSilva, Mónica EstherSuárez, Rodolfo AlejandroTagliaferri, GuadalupeTerenzi, EdithUñac, SergioValenzuela, MercedesVigo, AlejandraVischi, EduardoZimmermann, VíctorAbdala, BartoloméÁlvarez Rivero, CarmenArrascaeta, IvannaAtauche, EzequielOlivera Lucero, BrunoPagotto, Juan CarlosPaoltroni, FranciscoBedia, Vilma FacundaRodas, Antonio